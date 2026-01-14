- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
117
Прибыльных трейдов:
96 (82.05%)
Убыточных трейдов:
21 (17.95%)
Лучший трейд:
25.07 USD
Худший трейд:
-21.74 USD
Общая прибыль:
92.34 USD (17 278 pips)
Общий убыток:
-55.53 USD (25 672 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (8.54 USD)
Макс. прибыль в серии:
38.68 USD (18)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
2.89%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
55
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
1.69
Длинных трейдов:
69 (58.97%)
Коротких трейдов:
48 (41.03%)
Профит фактор:
1.66
Мат. ожидание:
0.31 USD
Средняя прибыль:
0.96 USD
Средний убыток:
-2.64 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-5.99 USD)
Макс. убыток в серии:
-21.74 USD (1)
Прирост в месяц:
9.43%
Годовой прогноз:
0.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
20.69 USD
Максимальная:
21.74 USD (7.57%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.96% (3.62 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY
|45
|EURUSD
|43
|USDCAD
|17
|XAUUSD
|9
|GBPUSD
|3
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY
|13
|EURUSD
|17
|USDCAD
|6
|XAUUSD
|11
|GBPUSD
|-10
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY
|848
|EURUSD
|1.3K
|USDCAD
|630
|XAUUSD
|-10K
|GBPUSD
|-952
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +25.07 USD
Худший трейд: -22 USD
Макс. серия выигрышей: 18
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +8.54 USD
Макс. убыток в серии: -5.99 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
GMI-Live12
|0.00 × 6
|
AlgoGlobal-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 6
|
XMGlobal-Real 22
|0.00 × 1
|
NgelPartners-Live
|0.00 × 1
|
Lucrorfx-Live
|0.00 × 5
|
AM-Live2
|0.00 × 7
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 1
|
FXCC1-Live
|0.00 × 19
|
BCS-Real
|0.00 × 4
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 1
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 50
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 4
|
Just2Trade-Real2
|0.00 × 7
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real20
|0.00 × 17
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 30
|
OANDA-v20 Live
|0.00 × 6
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.00 × 24
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 3
|
InvestAZ-REAL
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 4
|
ValburyCapitalLtd-US01-Live
|0.00 × 1
|
BenchMark-Real
|0.00 × 2
еще 535...
lets make money
Нет отзывов
