СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Forex easy
Dalwadi Amitkumar Navinchandra

Forex easy

Dalwadi Amitkumar Navinchandra
0 отзывов
Надежность
64 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
0%
Exness-Real
1:200
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
117
Прибыльных трейдов:
96 (82.05%)
Убыточных трейдов:
21 (17.95%)
Лучший трейд:
25.07 USD
Худший трейд:
-21.74 USD
Общая прибыль:
92.34 USD (17 278 pips)
Общий убыток:
-55.53 USD (25 672 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (8.54 USD)
Макс. прибыль в серии:
38.68 USD (18)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
2.89%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
55
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
1.69
Длинных трейдов:
69 (58.97%)
Коротких трейдов:
48 (41.03%)
Профит фактор:
1.66
Мат. ожидание:
0.31 USD
Средняя прибыль:
0.96 USD
Средний убыток:
-2.64 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-5.99 USD)
Макс. убыток в серии:
-21.74 USD (1)
Прирост в месяц:
9.43%
Годовой прогноз:
0.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
20.69 USD
Максимальная:
21.74 USD (7.57%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.96% (3.62 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 45
EURUSD 43
USDCAD 17
XAUUSD 9
GBPUSD 3
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY 13
EURUSD 17
USDCAD 6
XAUUSD 11
GBPUSD -10
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY 848
EURUSD 1.3K
USDCAD 630
XAUUSD -10K
GBPUSD -952
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +25.07 USD
Худший трейд: -22 USD
Макс. серия выигрышей: 18
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +8.54 USD
Макс. убыток в серии: -5.99 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

GMI-Live12
0.00 × 6
AlgoGlobal-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 6
XMGlobal-Real 22
0.00 × 1
NgelPartners-Live
0.00 × 1
Lucrorfx-Live
0.00 × 5
AM-Live2
0.00 × 7
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 1
FXCC1-Live
0.00 × 19
BCS-Real
0.00 × 4
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
LQDLLC-Live01
0.00 × 50
ICMarkets-Live08
0.00 × 4
Just2Trade-Real2
0.00 × 7
Axi-US12-Live
0.00 × 2
Exness-Real20
0.00 × 17
VantageInternational-Live 4
0.00 × 30
OANDA-v20 Live
0.00 × 6
TradersGlobalGroup-Live 2
0.00 × 24
ICMarkets-Live16
0.00 × 3
ICMarkets-Live07
0.00 × 3
InvestAZ-REAL
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 4
ValburyCapitalLtd-US01-Live
0.00 × 1
BenchMark-Real
0.00 × 2
еще 535...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
lets make money
Нет отзывов
2026.01.14 15:29
Trading operations on the account were performed for only 12 days. This comprises 2.68% of days out of the 448 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.14 15:29
80% of trades performed within 6 days. This comprises 1.34% of days out of the 448 days of the signal's entire lifetime.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Forex easy
30 USD в месяц
0%
0
0
USD
379
USD
64
100%
117
82%
100%
1.66
0.31
USD
1%
1:200
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.