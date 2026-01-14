SignauxSections
Dalwadi Amitkumar Navinchandra

Forex easy

Dalwadi Amitkumar Navinchandra
0 avis
Fiabilité
64 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
0%
Exness-Real
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
117
Bénéfice trades:
96 (82.05%)
Perte trades:
21 (17.95%)
Meilleure transaction:
25.07 USD
Pire transaction:
-21.74 USD
Bénéfice brut:
92.34 USD (17 278 pips)
Perte brute:
-55.53 USD (25 672 pips)
Gains consécutifs maximales:
21 (8.54 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
38.68 USD (18)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
2.88%
Dernier trade:
7 il y a des heures
Trades par semaine:
55
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
1.69
Longs trades:
69 (58.97%)
Courts trades:
48 (41.03%)
Facteur de profit:
1.66
Rendement attendu:
0.31 USD
Bénéfice moyen:
0.96 USD
Perte moyenne:
-2.64 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-5.99 USD)
Perte consécutive maximale:
-21.74 USD (1)
Croissance mensuelle:
9.43%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
20.69 USD
Maximal:
21.74 USD (7.57%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.58% (2.21 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 45
EURUSD 43
USDCAD 17
XAUUSD 9
GBPUSD 3
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 13
EURUSD 17
USDCAD 6
XAUUSD 11
GBPUSD -10
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 848
EURUSD 1.3K
USDCAD 630
XAUUSD -10K
GBPUSD -952
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +25.07 USD
Pire transaction: -22 USD
Gains consécutifs maximales: 18
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +8.54 USD
Perte consécutive maximale: -5.99 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

GMI-Live12
0.00 × 6
AlgoGlobal-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 6
XMGlobal-Real 22
0.00 × 1
NgelPartners-Live
0.00 × 1
Lucrorfx-Live
0.00 × 5
AM-Live2
0.00 × 7
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 1
FXCC1-Live
0.00 × 19
BCS-Real
0.00 × 4
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
LQDLLC-Live01
0.00 × 50
ICMarkets-Live08
0.00 × 4
Just2Trade-Real2
0.00 × 7
Axi-US12-Live
0.00 × 2
Exness-Real20
0.00 × 17
VantageInternational-Live 4
0.00 × 30
OANDA-v20 Live
0.00 × 6
TradersGlobalGroup-Live 2
0.00 × 24
ICMarkets-Live16
0.00 × 3
ICMarkets-Live07
0.00 × 3
InvestAZ-REAL
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 4
ValburyCapitalLtd-US01-Live
0.00 × 1
BenchMark-Real
0.00 × 2
535 plus...
lets make money
Aucun avis
2026.01.14 15:29
Trading operations on the account were performed for only 12 days. This comprises 2.68% of days out of the 448 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.14 15:29
80% of trades performed within 6 days. This comprises 1.34% of days out of the 448 days of the signal's entire lifetime.
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.