Dalwadi Amitkumar Navinchandra

Forex easy

Dalwadi Amitkumar Navinchandra
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
64 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
0%
Exness-Real
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
117
Gewinntrades:
96 (82.05%)
Verlusttrades:
21 (17.95%)
Bester Trade:
25.07 USD
Schlechtester Trade:
-21.74 USD
Bruttoprofit:
92.34 USD (17 278 pips)
Bruttoverlust:
-55.53 USD (25 672 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
21 (8.54 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
38.68 USD (18)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
2.89%
Letzter Trade:
9 Stunden
Trades pro Woche:
55
Durchschn. Haltezeit:
6 Stunden
Erholungsfaktor:
1.69
Long-Positionen:
69 (58.97%)
Short-Positionen:
48 (41.03%)
Profit-Faktor:
1.66
Mathematische Gewinnerwartung:
0.31 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.96 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.64 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-5.99 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-21.74 USD (1)
Wachstum pro Monat :
9.43%
Jahresprognose:
0.00%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
20.69 USD
Maximaler:
21.74 USD (7.57%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.88% (3.35 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDJPY 45
EURUSD 43
USDCAD 17
XAUUSD 9
GBPUSD 3
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPY 13
EURUSD 17
USDCAD 6
XAUUSD 11
GBPUSD -10
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPY 848
EURUSD 1.3K
USDCAD 630
XAUUSD -10K
GBPUSD -952
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +25.07 USD
Schlechtester Trade: -22 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 18
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +8.54 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -5.99 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

lets make money
Keine Bewertungen
2026.01.14 15:29
Trading operations on the account were performed for only 12 days. This comprises 2.68% of days out of the 448 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.14 15:29
80% of trades performed within 6 days. This comprises 1.34% of days out of the 448 days of the signal's entire lifetime.
