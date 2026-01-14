SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Forex easy
Dalwadi Amitkumar Navinchandra

Forex easy

Dalwadi Amitkumar Navinchandra
0 comentarios
Fiabilidad
3 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 10%
Exness-Real
1:200
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
120
Transacciones Rentables:
99 (82.50%)
Transacciones Irrentables:
21 (17.50%)
Mejor transacción:
25.07 USD
Peor transacción:
-21.74 USD
Beneficio Bruto:
93.63 USD (17 396 pips)
Pérdidas Brutas:
-55.53 USD (25 672 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
21 (8.54 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
38.68 USD (18)
Ratio de Sharpe:
0.09
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
8.62%
Último trade:
33 minutos
Trades a la semana:
46
Tiempo medio de espera:
6 horas
Factor de Recuperación:
1.75
Transacciones Largas:
71 (59.17%)
Transacciones Cortas:
49 (40.83%)
Factor de Beneficio:
1.69
Beneficio Esperado:
0.32 USD
Beneficio medio:
0.95 USD
Pérdidas medias:
-2.64 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-5.99 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-21.74 USD (1)
Crecimiento al mes:
9.81%
Pronóstico anual:
118.97%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
20.69 USD
Máxima:
21.74 USD (7.57%)
Reducción relativa:
De balance:
7.57% (21.74 USD)
De fondos:
3.53% (13.41 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDJPY 45
EURUSD 43
USDCAD 18
XAUUSD 9
GBPUSD 3
USDCHF 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDJPY 13
EURUSD 17
USDCAD 6
XAUUSD 11
GBPUSD -10
USDCHF 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDJPY 848
EURUSD 1.3K
USDCAD 670
XAUUSD -10K
GBPUSD -952
USDCHF 78
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +25.07 USD
Peor transacción: -22 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 18
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +8.54 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -5.99 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

JFD-Live02
0.00 × 4
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 2
Activtrades-5
0.00 × 12
ICMarkets-Live09
0.00 × 7
BenchMark-Real
0.00 × 4
Exness-Real20
0.00 × 17
Axi-US12-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live07
0.00 × 5
LQDLLC-Live01
0.00 × 50
FXCC1-Live
0.00 × 19
BDSwissSC-Real01
0.00 × 5
Panteon-Server
0.00 × 1
Exness-Real30
0.00 × 1
QuantixFS-Live2
0.00 × 2
AM-Live2
0.00 × 8
GMI-Live12
0.00 × 6
AltairInc-Live
0.00 × 1
BCS-Real
0.00 × 6
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
AlgoGlobal-Real
0.00 × 1
XMGlobal-Real 22
0.00 × 1
NgelPartners-Live
0.00 × 2
Lucrorfx-Live
0.00 × 5
ICMarkets-Live05
0.00 × 13
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
otros 539...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
lets make money
No hay comentarios
2026.01.14 23:35
Share of trading days is too low
2026.01.14 23:35
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.14 23:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.14 15:29
Trading operations on the account were performed for only 12 days. This comprises 2.68% of days out of the 448 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.14 15:29
80% of trades performed within 6 days. This comprises 1.34% of days out of the 448 days of the signal's entire lifetime.
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Forex easy
30 USD al mes
10%
0
0
USD
380
USD
3
100%
120
82%
100%
1.68
0.32
USD
8%
1:200
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.