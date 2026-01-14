- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
117
利益トレード:
96 (82.05%)
損失トレード:
21 (17.95%)
ベストトレード:
25.07 USD
最悪のトレード:
-21.74 USD
総利益:
92.34 USD (17 278 pips)
総損失:
-55.53 USD (25 672 pips)
最大連続の勝ち:
21 (8.54 USD)
最大連続利益:
38.68 USD (18)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
2.89%
最近のトレード:
9 時間前
1週間当たりの取引:
55
平均保有時間:
6 時間
リカバリーファクター:
1.69
長いトレード:
69 (58.97%)
短いトレード:
48 (41.03%)
プロフィットファクター:
1.66
期待されたペイオフ:
0.31 USD
平均利益:
0.96 USD
平均損失:
-2.64 USD
最大連続の負け:
3 (-5.99 USD)
最大連続損失:
-21.74 USD (1)
月間成長:
9.43%
年間予想:
0.00%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
20.69 USD
最大の:
21.74 USD (7.57%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.92% (3.50 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPY
|45
|EURUSD
|43
|USDCAD
|17
|XAUUSD
|9
|GBPUSD
|3
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPY
|13
|EURUSD
|17
|USDCAD
|6
|XAUUSD
|11
|GBPUSD
|-10
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPY
|848
|EURUSD
|1.3K
|USDCAD
|630
|XAUUSD
|-10K
|GBPUSD
|-952
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +25.07 USD
最悪のトレード: -22 USD
最大連続の勝ち: 18
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +8.54 USD
最大連続損失: -5.99 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
GMI-Live12
|0.00 × 6
|
AlgoGlobal-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 6
|
XMGlobal-Real 22
|0.00 × 1
|
NgelPartners-Live
|0.00 × 1
|
Lucrorfx-Live
|0.00 × 5
|
AM-Live2
|0.00 × 7
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 1
|
FXCC1-Live
|0.00 × 19
|
BCS-Real
|0.00 × 4
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 1
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 50
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 4
|
Just2Trade-Real2
|0.00 × 7
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real20
|0.00 × 17
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 30
|
OANDA-v20 Live
|0.00 × 6
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.00 × 24
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 3
|
InvestAZ-REAL
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 4
|
ValburyCapitalLtd-US01-Live
|0.00 × 1
|
BenchMark-Real
|0.00 × 2
535 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
lets make money
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
0%
0
0
USD
USD
379
USD
USD
64
100%
117
82%
100%
1.66
0.31
USD
USD
1%
1:200