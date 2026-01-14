シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Forex easy
Dalwadi Amitkumar Navinchandra

Forex easy

Dalwadi Amitkumar Navinchandra
レビュー0件
信頼性
64週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
0%
Exness-Real
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
117
利益トレード:
96 (82.05%)
損失トレード:
21 (17.95%)
ベストトレード:
25.07 USD
最悪のトレード:
-21.74 USD
総利益:
92.34 USD (17 278 pips)
総損失:
-55.53 USD (25 672 pips)
最大連続の勝ち:
21 (8.54 USD)
最大連続利益:
38.68 USD (18)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
2.89%
最近のトレード:
9 時間前
1週間当たりの取引:
55
平均保有時間:
6 時間
リカバリーファクター:
1.69
長いトレード:
69 (58.97%)
短いトレード:
48 (41.03%)
プロフィットファクター:
1.66
期待されたペイオフ:
0.31 USD
平均利益:
0.96 USD
平均損失:
-2.64 USD
最大連続の負け:
3 (-5.99 USD)
最大連続損失:
-21.74 USD (1)
月間成長:
9.43%
年間予想:
0.00%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
20.69 USD
最大の:
21.74 USD (7.57%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.92% (3.50 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDJPY 45
EURUSD 43
USDCAD 17
XAUUSD 9
GBPUSD 3
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDJPY 13
EURUSD 17
USDCAD 6
XAUUSD 11
GBPUSD -10
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDJPY 848
EURUSD 1.3K
USDCAD 630
XAUUSD -10K
GBPUSD -952
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +25.07 USD
最悪のトレード: -22 USD
最大連続の勝ち: 18
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +8.54 USD
最大連続損失: -5.99 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

GMI-Live12
0.00 × 6
AlgoGlobal-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 6
XMGlobal-Real 22
0.00 × 1
NgelPartners-Live
0.00 × 1
Lucrorfx-Live
0.00 × 5
AM-Live2
0.00 × 7
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 1
FXCC1-Live
0.00 × 19
BCS-Real
0.00 × 4
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
LQDLLC-Live01
0.00 × 50
ICMarkets-Live08
0.00 × 4
Just2Trade-Real2
0.00 × 7
Axi-US12-Live
0.00 × 2
Exness-Real20
0.00 × 17
VantageInternational-Live 4
0.00 × 30
OANDA-v20 Live
0.00 × 6
TradersGlobalGroup-Live 2
0.00 × 24
ICMarkets-Live16
0.00 × 3
ICMarkets-Live07
0.00 × 3
InvestAZ-REAL
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 4
ValburyCapitalLtd-US01-Live
0.00 × 1
BenchMark-Real
0.00 × 2
535 より多く...
lets make money
レビューなし
2026.01.14 15:29
Trading operations on the account were performed for only 12 days. This comprises 2.68% of days out of the 448 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.14 15:29
80% of trades performed within 6 days. This comprises 1.34% of days out of the 448 days of the signal's entire lifetime.
