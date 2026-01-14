SegnaliSezioni
Dalwadi Amitkumar Navinchandra

Forex easy

0 recensioni
Affidabilità
64 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
Exness-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
117
Profit Trade:
96 (82.05%)
Loss Trade:
21 (17.95%)
Best Trade:
25.07 USD
Worst Trade:
-21.74 USD
Profitto lordo:
92.34 USD (17 278 pips)
Perdita lorda:
-55.53 USD (25 672 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (8.54 USD)
Massimo profitto consecutivo:
38.68 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.88%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
55
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
1.69
Long Trade:
69 (58.97%)
Short Trade:
48 (41.03%)
Fattore di profitto:
1.66
Profitto previsto:
0.31 USD
Profitto medio:
0.96 USD
Perdita media:
-2.64 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-5.99 USD)
Massima perdita consecutiva:
-21.74 USD (1)
Crescita mensile:
9.43%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
20.69 USD
Massimale:
21.74 USD (7.57%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.62% (2.34 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 45
EURUSD 43
USDCAD 17
XAUUSD 9
GBPUSD 3
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 13
EURUSD 17
USDCAD 6
XAUUSD 11
GBPUSD -10
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 848
EURUSD 1.3K
USDCAD 630
XAUUSD -10K
GBPUSD -952
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +25.07 USD
Worst Trade: -22 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +8.54 USD
Massima perdita consecutiva: -5.99 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

lets make money
Non ci sono recensioni
2026.01.14 15:29
Trading operations on the account were performed for only 12 days. This comprises 2.68% of days out of the 448 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.14 15:29
80% of trades performed within 6 days. This comprises 1.34% of days out of the 448 days of the signal's entire lifetime.
