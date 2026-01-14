- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
117
Profit Trade:
96 (82.05%)
Loss Trade:
21 (17.95%)
Best Trade:
25.07 USD
Worst Trade:
-21.74 USD
Profitto lordo:
92.34 USD (17 278 pips)
Perdita lorda:
-55.53 USD (25 672 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (8.54 USD)
Massimo profitto consecutivo:
38.68 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.88%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
55
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
1.69
Long Trade:
69 (58.97%)
Short Trade:
48 (41.03%)
Fattore di profitto:
1.66
Profitto previsto:
0.31 USD
Profitto medio:
0.96 USD
Perdita media:
-2.64 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-5.99 USD)
Massima perdita consecutiva:
-21.74 USD (1)
Crescita mensile:
9.43%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
20.69 USD
Massimale:
21.74 USD (7.57%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.62% (2.34 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|45
|EURUSD
|43
|USDCAD
|17
|XAUUSD
|9
|GBPUSD
|3
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|13
|EURUSD
|17
|USDCAD
|6
|XAUUSD
|11
|GBPUSD
|-10
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|848
|EURUSD
|1.3K
|USDCAD
|630
|XAUUSD
|-10K
|GBPUSD
|-952
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +25.07 USD
Worst Trade: -22 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +8.54 USD
Massima perdita consecutiva: -5.99 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
GMI-Live12
|0.00 × 6
|
AlgoGlobal-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 6
|
XMGlobal-Real 22
|0.00 × 1
|
NgelPartners-Live
|0.00 × 1
|
Lucrorfx-Live
|0.00 × 5
|
AM-Live2
|0.00 × 7
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 1
|
FXCC1-Live
|0.00 × 19
|
BCS-Real
|0.00 × 4
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 1
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 50
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 4
|
Just2Trade-Real2
|0.00 × 7
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real20
|0.00 × 17
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 30
|
OANDA-v20 Live
|0.00 × 6
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.00 × 24
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 3
|
InvestAZ-REAL
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 4
|
ValburyCapitalLtd-US01-Live
|0.00 × 1
|
BenchMark-Real
|0.00 × 2
