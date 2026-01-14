- 자본
- 축소
트레이드:
120
이익 거래:
99 (82.50%)
손실 거래:
21 (17.50%)
최고의 거래:
25.07 USD
최악의 거래:
-21.74 USD
총 수익:
93.63 USD (17 396 pips)
총 손실:
-55.53 USD (25 672 pips)
연속 최대 이익:
21 (8.54 USD)
연속 최대 이익:
38.68 USD (18)
샤프 비율:
0.09
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
8.62%
최근 거래:
50 분 전
주별 거래 수:
46
평균 유지 시간:
6 시간
회복 요인:
1.75
롱(주식매수):
71 (59.17%)
숏(주식차입매도):
49 (40.83%)
수익 요인:
1.69
기대수익:
0.32 USD
평균 이익:
0.95 USD
평균 손실:
-2.64 USD
연속 최대 손실:
3 (-5.99 USD)
연속 최대 손실:
-21.74 USD (1)
월별 성장률:
9.81%
연간 예측:
118.97%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
20.69 USD
최대한의:
21.74 USD (7.57%)
상대적 삭감:
잔고별:
7.57% (21.74 USD)
자본금별:
3.53% (13.41 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDJPY
|45
|EURUSD
|43
|USDCAD
|18
|XAUUSD
|9
|GBPUSD
|3
|USDCHF
|2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDJPY
|13
|EURUSD
|17
|USDCAD
|6
|XAUUSD
|11
|GBPUSD
|-10
|USDCHF
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDJPY
|848
|EURUSD
|1.3K
|USDCAD
|670
|XAUUSD
|-10K
|GBPUSD
|-952
|USDCHF
|78
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +25.07 USD
최악의 거래: -22 USD
연속 최대 이익: 18
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +8.54 USD
연속 최대 손실: -5.99 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
JFD-Live02
|0.00 × 4
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 2
|
Activtrades-5
|0.00 × 12
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 7
|
BenchMark-Real
|0.00 × 4
|
Exness-Real20
|0.00 × 17
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 5
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 50
|
FXCC1-Live
|0.00 × 19
|
BDSwissSC-Real01
|0.00 × 5
|
Panteon-Server
|0.00 × 1
|
Exness-Real30
|0.00 × 1
|
QuantixFS-Live2
|0.00 × 2
|
AM-Live2
|0.00 × 8
|
GMI-Live12
|0.00 × 6
|
AltairInc-Live
|0.00 × 1
|
BCS-Real
|0.00 × 6
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 1
|
AlgoGlobal-Real
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 22
|0.00 × 1
|
NgelPartners-Live
|0.00 × 2
|
Lucrorfx-Live
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 13
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
