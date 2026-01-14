시그널섹션
Dalwadi Amitkumar Navinchandra

Forex easy

Dalwadi Amitkumar Navinchandra
0 리뷰
안정성
3
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 10%
Exness-Real
1:200
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
120
이익 거래:
99 (82.50%)
손실 거래:
21 (17.50%)
최고의 거래:
25.07 USD
최악의 거래:
-21.74 USD
총 수익:
93.63 USD (17 396 pips)
총 손실:
-55.53 USD (25 672 pips)
연속 최대 이익:
21 (8.54 USD)
연속 최대 이익:
38.68 USD (18)
샤프 비율:
0.09
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
8.62%
최근 거래:
50 분 전
주별 거래 수:
46
평균 유지 시간:
6 시간
회복 요인:
1.75
롱(주식매수):
71 (59.17%)
숏(주식차입매도):
49 (40.83%)
수익 요인:
1.69
기대수익:
0.32 USD
평균 이익:
0.95 USD
평균 손실:
-2.64 USD
연속 최대 손실:
3 (-5.99 USD)
연속 최대 손실:
-21.74 USD (1)
월별 성장률:
9.81%
연간 예측:
118.97%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
20.69 USD
최대한의:
21.74 USD (7.57%)
상대적 삭감:
잔고별:
7.57% (21.74 USD)
자본금별:
3.53% (13.41 USD)

배포

심볼 Sell Buy
USDJPY 45
EURUSD 43
USDCAD 18
XAUUSD 9
GBPUSD 3
USDCHF 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
USDJPY 13
EURUSD 17
USDCAD 6
XAUUSD 11
GBPUSD -10
USDCHF 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
USDJPY 848
EURUSD 1.3K
USDCAD 670
XAUUSD -10K
GBPUSD -952
USDCHF 78
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +25.07 USD
최악의 거래: -22 USD
연속 최대 이익: 18
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +8.54 USD
연속 최대 손실: -5.99 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

JFD-Live02
0.00 × 4
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 2
Activtrades-5
0.00 × 12
ICMarkets-Live09
0.00 × 7
BenchMark-Real
0.00 × 4
Exness-Real20
0.00 × 17
Axi-US12-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live07
0.00 × 5
LQDLLC-Live01
0.00 × 50
FXCC1-Live
0.00 × 19
BDSwissSC-Real01
0.00 × 5
Panteon-Server
0.00 × 1
Exness-Real30
0.00 × 1
QuantixFS-Live2
0.00 × 2
AM-Live2
0.00 × 8
GMI-Live12
0.00 × 6
AltairInc-Live
0.00 × 1
BCS-Real
0.00 × 6
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
AlgoGlobal-Real
0.00 × 1
XMGlobal-Real 22
0.00 × 1
NgelPartners-Live
0.00 × 2
Lucrorfx-Live
0.00 × 5
ICMarkets-Live05
0.00 × 13
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
539 더...
lets make money
리뷰 없음
2026.01.14 23:35
Share of trading days is too low
2026.01.14 23:35
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.14 23:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.14 15:29
Trading operations on the account were performed for only 12 days. This comprises 2.68% of days out of the 448 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.14 15:29
80% of trades performed within 6 days. This comprises 1.34% of days out of the 448 days of the signal's entire lifetime.
