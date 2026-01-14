리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

JFD-Live02 0.00 × 4 LiteFinance-ECN2.com 0.00 × 2 Activtrades-5 0.00 × 12 ICMarkets-Live09 0.00 × 7 BenchMark-Real 0.00 × 4 Exness-Real20 0.00 × 17 Axi-US12-Live 0.00 × 2 ICMarkets-Live07 0.00 × 5 LQDLLC-Live01 0.00 × 50 FXCC1-Live 0.00 × 19 BDSwissSC-Real01 0.00 × 5 Panteon-Server 0.00 × 1 Exness-Real30 0.00 × 1 QuantixFS-Live2 0.00 × 2 AM-Live2 0.00 × 8 GMI-Live12 0.00 × 6 AltairInc-Live 0.00 × 1 BCS-Real 0.00 × 6 HFMarketsSV-Live Server 3 0.00 × 1 AlgoGlobal-Real 0.00 × 1 XMGlobal-Real 22 0.00 × 1 NgelPartners-Live 0.00 × 2 Lucrorfx-Live 0.00 × 5 ICMarkets-Live05 0.00 × 13 ForexTimeFXTM-Standard 0.00 × 1 539 더...