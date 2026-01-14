- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
66
Kârla kapanan işlemler:
44 (66.66%)
Zararla kapanan işlemler:
22 (33.33%)
En iyi işlem:
11.18 USD
En kötü işlem:
-8.33 USD
Brüt kâr:
87.95 USD (6 560 pips)
Brüt zarar:
-35.94 USD (2 931 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (25.48 USD)
Maksimum ardışık kâr:
25.48 USD (8)
Sharpe oranı:
0.28
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.65%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
5.89
Alış işlemleri:
37 (56.06%)
Satış işlemleri:
29 (43.94%)
Kâr faktörü:
2.45
Beklenen getiri:
0.79 USD
Ortalama kâr:
2.00 USD
Ortalama zarar:
-1.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-1.17 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-8.83 USD (2)
Aylık büyüme:
2.02%
Algo alım-satım:
92%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.52 USD
Maksimum:
8.83 USD (0.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.43% (8.83 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|37
|NZDCAD
|28
|EURCHF
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|27
|NZDCAD
|24
|EURCHF
|0
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|1.6K
|NZDCAD
|2.1K
|EURCHF
|18
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +11.18 USD
En kötü işlem: -8 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +25.48 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.17 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi-US03-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Ava-Real 3
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 9
|
SimpleFX-LiveUK
|0.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 66
|
CapitalPointTrading-Live29
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live17
|0.08 × 117
|
VantageFXInternational-Live 6
|0.27 × 45
|
XMGlobal-Real 26
|0.44 × 9
|
Axi-US03-Live
|0.81 × 155
|
VantageFXInternational-Live 4
|1.00 × 13
|
Pepperstone-Demo01
|1.00 × 1
|
EGlobal-Cent6
|1.13 × 32
|
TradeMaxGlobal-Live5
|3.50 × 8
|
VARIANSE-Live1
|3.50 × 2
|
Exness-Real6
|7.00 × 2
