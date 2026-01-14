시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / SNOW EAGLE 2
Gianluca Guarino

SNOW EAGLE 2

Gianluca Guarino
0 리뷰
안정성
8
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 3%
Axi-US03-Live
1:100
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
68
이익 거래:
46 (67.64%)
손실 거래:
22 (32.35%)
최고의 거래:
11.18 USD
최악의 거래:
-8.33 USD
총 수익:
91.12 USD (6 779 pips)
총 손실:
-35.94 USD (2 931 pips)
연속 최대 이익:
10 (28.65 USD)
연속 최대 이익:
28.65 USD (10)
샤프 비율:
0.29
거래 활동:
17.48%
최대 입금량:
1.21%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
14
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
6.25
롱(주식매수):
37 (54.41%)
숏(주식차입매도):
31 (45.59%)
수익 요인:
2.54
기대수익:
0.81 USD
평균 이익:
1.98 USD
평균 손실:
-1.63 USD
연속 최대 손실:
5 (-1.17 USD)
연속 최대 손실:
-8.83 USD (2)
월별 성장률:
2.18%
Algo 트레이딩:
92%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
3.52 USD
최대한의:
8.83 USD (0.43%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.43% (8.83 USD)
자본금별:
0.09% (1.91 USD)

배포

심볼 Sell Buy
AUDCAD 38
NZDCAD 29
EURCHF 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
AUDCAD 29
NZDCAD 26
EURCHF 0
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
AUDCAD 1.7K
NZDCAD 2.2K
EURCHF 18
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +11.18 USD
최악의 거래: -8 USD
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +28.65 USD
연속 최대 손실: -1.17 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Axi-US03-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Ava-Real 3
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.00 × 9
SimpleFX-LiveUK
0.00 × 1
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 66
CapitalPointTrading-Live29
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live17
0.08 × 117
VantageFXInternational-Live 6
0.27 × 45
XMGlobal-Real 26
0.44 × 9
Axi-US03-Live
0.81 × 155
VantageFXInternational-Live 4
1.00 × 13
Pepperstone-Demo01
1.00 × 1
EGlobal-Cent6
1.13 × 32
TradeMaxGlobal-Live5
3.50 × 8
VARIANSE-Live1
3.50 × 2
Exness-Real6
7.00 × 2
리뷰 없음
2026.01.14 14:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.