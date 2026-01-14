- 자본
- 축소
트레이드:
68
이익 거래:
46 (67.64%)
손실 거래:
22 (32.35%)
최고의 거래:
11.18 USD
최악의 거래:
-8.33 USD
총 수익:
91.12 USD (6 779 pips)
총 손실:
-35.94 USD (2 931 pips)
연속 최대 이익:
10 (28.65 USD)
연속 최대 이익:
28.65 USD (10)
샤프 비율:
0.29
거래 활동:
17.48%
최대 입금량:
1.21%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
14
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
6.25
롱(주식매수):
37 (54.41%)
숏(주식차입매도):
31 (45.59%)
수익 요인:
2.54
기대수익:
0.81 USD
평균 이익:
1.98 USD
평균 손실:
-1.63 USD
연속 최대 손실:
5 (-1.17 USD)
연속 최대 손실:
-8.83 USD (2)
월별 성장률:
2.18%
Algo 트레이딩:
92%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
3.52 USD
최대한의:
8.83 USD (0.43%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.43% (8.83 USD)
자본금별:
0.09% (1.91 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|38
|NZDCAD
|29
|EURCHF
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD
|29
|NZDCAD
|26
|EURCHF
|0
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD
|1.7K
|NZDCAD
|2.2K
|EURCHF
|18
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +11.18 USD
최악의 거래: -8 USD
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +28.65 USD
연속 최대 손실: -1.17 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Axi-US03-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Ava-Real 3
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 9
|
SimpleFX-LiveUK
|0.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 66
|
CapitalPointTrading-Live29
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live17
|0.08 × 117
|
VantageFXInternational-Live 6
|0.27 × 45
|
XMGlobal-Real 26
|0.44 × 9
|
Axi-US03-Live
|0.81 × 155
|
VantageFXInternational-Live 4
|1.00 × 13
|
Pepperstone-Demo01
|1.00 × 1
|
EGlobal-Cent6
|1.13 × 32
|
TradeMaxGlobal-Live5
|3.50 × 8
|
VARIANSE-Live1
|3.50 × 2
|
Exness-Real6
|7.00 × 2
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
3%
0
0
USD
USD
2.1K
USD
USD
8
92%
68
67%
17%
2.53
0.81
USD
USD
0%
1:100