- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
66
盈利交易:
44 (66.66%)
亏损交易:
22 (33.33%)
最好交易:
11.18 USD
最差交易:
-8.33 USD
毛利:
87.95 USD (6 560 pips)
毛利亏损:
-35.94 USD (2 931 pips)
最大连续赢利:
8 (25.48 USD)
最大连续盈利:
25.48 USD (8)
夏普比率:
0.28
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
0.65%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
12
平均持有时间:
1 一天
采收率:
5.89
长期交易:
37 (56.06%)
短期交易:
29 (43.94%)
利润因子:
2.45
预期回报:
0.79 USD
平均利润:
2.00 USD
平均损失:
-1.63 USD
最大连续失误:
5 (-1.17 USD)
最大连续亏损:
-8.83 USD (2)
每月增长:
2.02%
算法交易:
92%
结余跌幅:
绝对:
3.52 USD
最大值:
8.83 USD (0.43%)
相对跌幅:
结余:
0.43% (8.83 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|37
|NZDCAD
|28
|EURCHF
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|27
|NZDCAD
|24
|EURCHF
|0
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|1.6K
|NZDCAD
|2.1K
|EURCHF
|18
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +11.18 USD
最差交易: -8 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +25.48 USD
最大连续亏损: -1.17 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Axi-US03-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Ava-Real 3
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 9
|
SimpleFX-LiveUK
|0.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 66
|
CapitalPointTrading-Live29
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live17
|0.08 × 117
|
VantageFXInternational-Live 6
|0.27 × 45
|
XMGlobal-Real 26
|0.44 × 9
|
Axi-US03-Live
|0.81 × 155
|
VantageFXInternational-Live 4
|1.00 × 13
|
Pepperstone-Demo01
|1.00 × 1
|
EGlobal-Cent6
|1.13 × 32
|
TradeMaxGlobal-Live5
|3.50 × 8
|
VARIANSE-Live1
|3.50 × 2
|
Exness-Real6
|7.00 × 2
没有评论
