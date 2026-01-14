- Wachstum
Trades insgesamt:
66
Gewinntrades:
44 (66.66%)
Verlusttrades:
22 (33.33%)
Bester Trade:
11.18 USD
Schlechtester Trade:
-8.33 USD
Bruttoprofit:
87.95 USD (6 560 pips)
Bruttoverlust:
-35.94 USD (2 931 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (25.48 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
25.48 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.28
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
0.65%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
12
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
5.89
Long-Positionen:
37 (56.06%)
Short-Positionen:
29 (43.94%)
Profit-Faktor:
2.45
Mathematische Gewinnerwartung:
0.79 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.00 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1.63 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-1.17 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-8.83 USD (2)
Wachstum pro Monat :
2.02%
Algo-Trading:
92%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
3.52 USD
Maximaler:
8.83 USD (0.43%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.43% (8.83 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|37
|NZDCAD
|28
|EURCHF
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDCAD
|27
|NZDCAD
|24
|EURCHF
|0
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDCAD
|1.6K
|NZDCAD
|2.1K
|EURCHF
|18
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Bester Trade: +11.18 USD
Schlechtester Trade: -8 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +25.48 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1.17 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Axi-US03-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Ava-Real 3
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 9
|
SimpleFX-LiveUK
|0.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 66
|
CapitalPointTrading-Live29
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live17
|0.08 × 117
|
VantageFXInternational-Live 6
|0.27 × 45
|
XMGlobal-Real 26
|0.44 × 9
|
Axi-US03-Live
|0.81 × 155
|
VantageFXInternational-Live 4
|1.00 × 13
|
Pepperstone-Demo01
|1.00 × 1
|
EGlobal-Cent6
|1.13 × 32
|
TradeMaxGlobal-Live5
|3.50 × 8
|
VARIANSE-Live1
|3.50 × 2
|
Exness-Real6
|7.00 × 2
