Signale / MetaTrader 4 / SNOW EAGLE 2
Gianluca Guarino

SNOW EAGLE 2

Gianluca Guarino
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
8 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 3%
Axi-US03-Live
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
66
Gewinntrades:
44 (66.66%)
Verlusttrades:
22 (33.33%)
Bester Trade:
11.18 USD
Schlechtester Trade:
-8.33 USD
Bruttoprofit:
87.95 USD (6 560 pips)
Bruttoverlust:
-35.94 USD (2 931 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (25.48 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
25.48 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.28
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
0.65%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
12
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
5.89
Long-Positionen:
37 (56.06%)
Short-Positionen:
29 (43.94%)
Profit-Faktor:
2.45
Mathematische Gewinnerwartung:
0.79 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.00 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1.63 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-1.17 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-8.83 USD (2)
Wachstum pro Monat :
2.02%
Algo-Trading:
92%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
3.52 USD
Maximaler:
8.83 USD (0.43%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.43% (8.83 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDCAD 37
NZDCAD 28
EURCHF 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCAD 27
NZDCAD 24
EURCHF 0
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCAD 1.6K
NZDCAD 2.1K
EURCHF 18
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +11.18 USD
Schlechtester Trade: -8 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +25.48 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1.17 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Axi-US03-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Ava-Real 3
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.00 × 9
SimpleFX-LiveUK
0.00 × 1
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 66
CapitalPointTrading-Live29
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live17
0.08 × 117
VantageFXInternational-Live 6
0.27 × 45
XMGlobal-Real 26
0.44 × 9
Axi-US03-Live
0.81 × 155
VantageFXInternational-Live 4
1.00 × 13
Pepperstone-Demo01
1.00 × 1
EGlobal-Cent6
1.13 × 32
TradeMaxGlobal-Live5
3.50 × 8
VARIANSE-Live1
3.50 × 2
Exness-Real6
7.00 × 2
Keine Bewertungen
2026.01.14 14:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
