Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Axi-US03-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Ava-Real 3 0.00 × 2 RoboForex-ECN 0.00 × 9 SimpleFX-LiveUK 0.00 × 1 EBCFinancialGroupKY-Live02 0.00 × 66 CapitalPointTrading-Live29 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live17 0.08 × 117 VantageFXInternational-Live 6 0.27 × 45 XMGlobal-Real 26 0.44 × 9 Axi-US03-Live 0.81 × 155 VantageFXInternational-Live 4 1.00 × 13 Pepperstone-Demo01 1.00 × 1 EGlobal-Cent6 1.13 × 32 TradeMaxGlobal-Live5 3.50 × 8 VARIANSE-Live1 3.50 × 2 Exness-Real6 7.00 × 2