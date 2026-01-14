- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
66
利益トレード:
44 (66.66%)
損失トレード:
22 (33.33%)
ベストトレード:
11.18 USD
最悪のトレード:
-8.33 USD
総利益:
87.95 USD (6 560 pips)
総損失:
-35.94 USD (2 931 pips)
最大連続の勝ち:
8 (25.48 USD)
最大連続利益:
25.48 USD (8)
シャープレシオ:
0.28
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
0.65%
最近のトレード:
5 時間前
1週間当たりの取引:
12
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
5.89
長いトレード:
37 (56.06%)
短いトレード:
29 (43.94%)
プロフィットファクター:
2.45
期待されたペイオフ:
0.79 USD
平均利益:
2.00 USD
平均損失:
-1.63 USD
最大連続の負け:
5 (-1.17 USD)
最大連続損失:
-8.83 USD (2)
月間成長:
2.02%
アルゴリズム取引:
92%
残高によるドローダウン:
絶対:
3.52 USD
最大の:
8.83 USD (0.43%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.43% (8.83 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|37
|NZDCAD
|28
|EURCHF
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD
|27
|NZDCAD
|24
|EURCHF
|0
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD
|1.6K
|NZDCAD
|2.1K
|EURCHF
|18
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +11.18 USD
最悪のトレード: -8 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +25.48 USD
最大連続損失: -1.17 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Axi-US03-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Ava-Real 3
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 9
|
SimpleFX-LiveUK
|0.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 66
|
CapitalPointTrading-Live29
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live17
|0.08 × 117
|
VantageFXInternational-Live 6
|0.27 × 45
|
XMGlobal-Real 26
|0.44 × 9
|
Axi-US03-Live
|0.81 × 155
|
VantageFXInternational-Live 4
|1.00 × 13
|
Pepperstone-Demo01
|1.00 × 1
|
EGlobal-Cent6
|1.13 × 32
|
TradeMaxGlobal-Live5
|3.50 × 8
|
VARIANSE-Live1
|3.50 × 2
|
Exness-Real6
|7.00 × 2
レビューなし
