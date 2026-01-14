- Crescita
Trade:
66
Profit Trade:
44 (66.66%)
Loss Trade:
22 (33.33%)
Best Trade:
11.18 USD
Worst Trade:
-8.33 USD
Profitto lordo:
87.95 USD (6 560 pips)
Perdita lorda:
-35.94 USD (2 931 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (25.48 USD)
Massimo profitto consecutivo:
25.48 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.28
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.65%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
5.89
Long Trade:
37 (56.06%)
Short Trade:
29 (43.94%)
Fattore di profitto:
2.45
Profitto previsto:
0.79 USD
Profitto medio:
2.00 USD
Perdita media:
-1.63 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-1.17 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8.83 USD (2)
Crescita mensile:
2.02%
Algo trading:
92%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.52 USD
Massimale:
8.83 USD (0.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.43% (8.83 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|37
|NZDCAD
|28
|EURCHF
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|27
|NZDCAD
|24
|EURCHF
|0
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|1.6K
|NZDCAD
|2.1K
|EURCHF
|18
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +11.18 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +25.48 USD
Massima perdita consecutiva: -1.17 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US03-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Ava-Real 3
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 9
|
SimpleFX-LiveUK
|0.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 66
|
CapitalPointTrading-Live29
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live17
|0.08 × 117
|
VantageFXInternational-Live 6
|0.27 × 45
|
XMGlobal-Real 26
|0.44 × 9
|
Axi-US03-Live
|0.81 × 155
|
VantageFXInternational-Live 4
|1.00 × 13
|
Pepperstone-Demo01
|1.00 × 1
|
EGlobal-Cent6
|1.13 × 32
|
TradeMaxGlobal-Live5
|3.50 × 8
|
VARIANSE-Live1
|3.50 × 2
|
Exness-Real6
|7.00 × 2
