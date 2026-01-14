- Incremento
Total de Trades:
68
Transacciones Rentables:
46 (67.64%)
Transacciones Irrentables:
22 (32.35%)
Mejor transacción:
11.18 USD
Peor transacción:
-8.33 USD
Beneficio Bruto:
91.12 USD (6 779 pips)
Pérdidas Brutas:
-35.94 USD (2 931 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (28.65 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
28.65 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.29
Actividad comercial:
17.48%
Carga máxima del depósito:
1.21%
Último trade:
1 hora
Trades a la semana:
14
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
6.25
Transacciones Largas:
37 (54.41%)
Transacciones Cortas:
31 (45.59%)
Factor de Beneficio:
2.54
Beneficio Esperado:
0.81 USD
Beneficio medio:
1.98 USD
Pérdidas medias:
-1.63 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-1.17 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-8.83 USD (2)
Crecimiento al mes:
2.18%
Trading algorítmico:
92%
Reducción de balance:
Absoluto:
3.52 USD
Máxima:
8.83 USD (0.43%)
Reducción relativa:
De balance:
0.43% (8.83 USD)
De fondos:
0.09% (1.91 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|38
|NZDCAD
|29
|EURCHF
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDCAD
|29
|NZDCAD
|26
|EURCHF
|0
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDCAD
|1.7K
|NZDCAD
|2.2K
|EURCHF
|18
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Mejor transacción: +11.18 USD
Peor transacción: -8 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +28.65 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1.17 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Axi-US03-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Ava-Real 3
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 9
|
SimpleFX-LiveUK
|0.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 66
|
CapitalPointTrading-Live29
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live17
|0.08 × 117
|
VantageFXInternational-Live 6
|0.27 × 45
|
XMGlobal-Real 26
|0.44 × 9
|
Axi-US03-Live
|0.81 × 155
|
VantageFXInternational-Live 4
|1.00 × 13
|
Pepperstone-Demo01
|1.00 × 1
|
EGlobal-Cent6
|1.13 × 32
|
TradeMaxGlobal-Live5
|3.50 × 8
|
VARIANSE-Live1
|3.50 × 2
|
Exness-Real6
|7.00 × 2
No hay comentarios
