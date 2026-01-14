СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / SNOW EAGLE 2
Gianluca Guarino

SNOW EAGLE 2

Gianluca Guarino
0 отзывов
Надежность
8 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 3%
Axi-US03-Live
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
66
Прибыльных трейдов:
44 (66.66%)
Убыточных трейдов:
22 (33.33%)
Лучший трейд:
11.18 USD
Худший трейд:
-8.33 USD
Общая прибыль:
87.95 USD (6 560 pips)
Общий убыток:
-35.94 USD (2 931 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (25.48 USD)
Макс. прибыль в серии:
25.48 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.28
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.65%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
5.89
Длинных трейдов:
37 (56.06%)
Коротких трейдов:
29 (43.94%)
Профит фактор:
2.45
Мат. ожидание:
0.79 USD
Средняя прибыль:
2.00 USD
Средний убыток:
-1.63 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-1.17 USD)
Макс. убыток в серии:
-8.83 USD (2)
Прирост в месяц:
2.02%
Алготрейдинг:
92%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3.52 USD
Максимальная:
8.83 USD (0.43%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.43% (8.83 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 37
NZDCAD 28
EURCHF 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 27
NZDCAD 24
EURCHF 0
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 1.6K
NZDCAD 2.1K
EURCHF 18
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +11.18 USD
Худший трейд: -8 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +25.48 USD
Макс. убыток в серии: -1.17 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Axi-US03-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Ava-Real 3
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.00 × 9
SimpleFX-LiveUK
0.00 × 1
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 66
CapitalPointTrading-Live29
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live17
0.08 × 117
VantageFXInternational-Live 6
0.27 × 45
XMGlobal-Real 26
0.44 × 9
Axi-US03-Live
0.81 × 155
VantageFXInternational-Live 4
1.00 × 13
Pepperstone-Demo01
1.00 × 1
EGlobal-Cent6
1.13 × 32
TradeMaxGlobal-Live5
3.50 × 8
VARIANSE-Live1
3.50 × 2
Exness-Real6
7.00 × 2
Нет отзывов
2026.01.14 14:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
