- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
66
Прибыльных трейдов:
44 (66.66%)
Убыточных трейдов:
22 (33.33%)
Лучший трейд:
11.18 USD
Худший трейд:
-8.33 USD
Общая прибыль:
87.95 USD (6 560 pips)
Общий убыток:
-35.94 USD (2 931 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (25.48 USD)
Макс. прибыль в серии:
25.48 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.28
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.65%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
5.89
Длинных трейдов:
37 (56.06%)
Коротких трейдов:
29 (43.94%)
Профит фактор:
2.45
Мат. ожидание:
0.79 USD
Средняя прибыль:
2.00 USD
Средний убыток:
-1.63 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-1.17 USD)
Макс. убыток в серии:
-8.83 USD (2)
Прирост в месяц:
2.02%
Алготрейдинг:
92%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3.52 USD
Максимальная:
8.83 USD (0.43%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.43% (8.83 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|37
|NZDCAD
|28
|EURCHF
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|27
|NZDCAD
|24
|EURCHF
|0
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|1.6K
|NZDCAD
|2.1K
|EURCHF
|18
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +11.18 USD
Худший трейд: -8 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +25.48 USD
Макс. убыток в серии: -1.17 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Axi-US03-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Ava-Real 3
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 9
|
SimpleFX-LiveUK
|0.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 66
|
CapitalPointTrading-Live29
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live17
|0.08 × 117
|
VantageFXInternational-Live 6
|0.27 × 45
|
XMGlobal-Real 26
|0.44 × 9
|
Axi-US03-Live
|0.81 × 155
|
VantageFXInternational-Live 4
|1.00 × 13
|
Pepperstone-Demo01
|1.00 × 1
|
EGlobal-Cent6
|1.13 × 32
|
TradeMaxGlobal-Live5
|3.50 × 8
|
VARIANSE-Live1
|3.50 × 2
|
Exness-Real6
|7.00 × 2
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
3%
0
0
USD
USD
2.1K
USD
USD
8
92%
66
66%
100%
2.44
0.79
USD
USD
0%
1:100