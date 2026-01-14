SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / SNOW EAGLE 2
Gianluca Guarino

SNOW EAGLE 2

Gianluca Guarino
0 comentários
Confiabilidade
8 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 3%
Axi-US03-Live
1:100
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
66
Negociações com lucro:
44 (66.66%)
Negociações com perda:
22 (33.33%)
Melhor negociação:
11.18 USD
Pior negociação:
-8.33 USD
Lucro bruto:
87.95 USD (6 560 pips)
Perda bruta:
-35.94 USD (2 931 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (25.48 USD)
Máximo lucro consecutivo:
25.48 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.28
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
0.65%
Último negócio:
4 horas atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
5.89
Negociações longas:
37 (56.06%)
Negociações curtas:
29 (43.94%)
Fator de lucro:
2.45
Valor esperado:
0.79 USD
Lucro médio:
2.00 USD
Perda média:
-1.63 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-1.17 USD)
Máxima perda consecutiva:
-8.83 USD (2)
Crescimento mensal:
2.02%
Algotrading:
92%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3.52 USD
Máximo:
8.83 USD (0.43%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.43% (8.83 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCAD 37
NZDCAD 28
EURCHF 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCAD 27
NZDCAD 24
EURCHF 0
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCAD 1.6K
NZDCAD 2.1K
EURCHF 18
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +11.18 USD
Pior negociação: -8 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +25.48 USD
Máxima perda consecutiva: -1.17 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Axi-US03-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Ava-Real 3
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.00 × 9
SimpleFX-LiveUK
0.00 × 1
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 66
CapitalPointTrading-Live29
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live17
0.08 × 117
VantageFXInternational-Live 6
0.27 × 45
XMGlobal-Real 26
0.44 × 9
Axi-US03-Live
0.81 × 155
VantageFXInternational-Live 4
1.00 × 13
Pepperstone-Demo01
1.00 × 1
EGlobal-Cent6
1.13 × 32
TradeMaxGlobal-Live5
3.50 × 8
VARIANSE-Live1
3.50 × 2
Exness-Real6
7.00 × 2
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2026.01.14 14:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
SNOW EAGLE 2
30 USD por mês
3%
0
0
USD
2.1K
USD
8
92%
66
66%
100%
2.44
0.79
USD
0%
1:100
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.