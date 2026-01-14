- Crescimento
Negociações:
66
Negociações com lucro:
44 (66.66%)
Negociações com perda:
22 (33.33%)
Melhor negociação:
11.18 USD
Pior negociação:
-8.33 USD
Lucro bruto:
87.95 USD (6 560 pips)
Perda bruta:
-35.94 USD (2 931 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (25.48 USD)
Máximo lucro consecutivo:
25.48 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.28
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
0.65%
Último negócio:
4 horas atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
5.89
Negociações longas:
37 (56.06%)
Negociações curtas:
29 (43.94%)
Fator de lucro:
2.45
Valor esperado:
0.79 USD
Lucro médio:
2.00 USD
Perda média:
-1.63 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-1.17 USD)
Máxima perda consecutiva:
-8.83 USD (2)
Crescimento mensal:
2.02%
Algotrading:
92%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3.52 USD
Máximo:
8.83 USD (0.43%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.43% (8.83 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|37
|NZDCAD
|28
|EURCHF
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD
|27
|NZDCAD
|24
|EURCHF
|0
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD
|1.6K
|NZDCAD
|2.1K
|EURCHF
|18
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +11.18 USD
Pior negociação: -8 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +25.48 USD
Máxima perda consecutiva: -1.17 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Axi-US03-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Ava-Real 3
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 9
|
SimpleFX-LiveUK
|0.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 66
|
CapitalPointTrading-Live29
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live17
|0.08 × 117
|
VantageFXInternational-Live 6
|0.27 × 45
|
XMGlobal-Real 26
|0.44 × 9
|
Axi-US03-Live
|0.81 × 155
|
VantageFXInternational-Live 4
|1.00 × 13
|
Pepperstone-Demo01
|1.00 × 1
|
EGlobal-Cent6
|1.13 × 32
|
TradeMaxGlobal-Live5
|3.50 × 8
|
VARIANSE-Live1
|3.50 × 2
|
Exness-Real6
|7.00 × 2
