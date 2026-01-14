SinyallerBölümler
Yui Man Mok

Erahandlow

Yui Man Mok
0 inceleme
Güvenilirlik
28 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 102%
FXTRADING.com-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
473
Kârla kapanan işlemler:
448 (94.71%)
Zararla kapanan işlemler:
25 (5.29%)
En iyi işlem:
266.22 USD
En kötü işlem:
-260.67 USD
Brüt kâr:
4 589.19 USD (156 804 pips)
Brüt zarar:
-1 854.11 USD (57 254 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
49 (338.14 USD)
Maksimum ardışık kâr:
580.26 USD (36)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
16.36%
Maks. mevduat yükü:
0.75%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
7.71
Alış işlemleri:
473 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
2.48
Beklenen getiri:
5.78 USD
Ortalama kâr:
10.24 USD
Ortalama zarar:
-74.16 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-354.63 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-354.63 USD (2)
Aylık büyüme:
6.60%
Yıllık tahmin:
80.06%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
46.39 USD
Maksimum:
354.63 USD (7.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.26% (268.44 USD)
Varlığa göre:
1.25% (46.65 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.sd 419
XAUUSD 54
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.sd 2.5K
XAUUSD 268
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.sd 88K
XAUUSD 11K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +266.22 USD
En kötü işlem: -261 USD
Maksimum ardışık kazanç: 36
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +338.14 USD
Maksimum ardışık zarar: -354.63 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FXTRADING.com-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
Axi-US02-Live
0.00 × 3
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
0.23 × 64
ICMarketsSC-Live08
2.00 × 11
FXTRADING.com-Live
2.32 × 446
ICMarketsSC-Live23
3.00 × 1
RoboForex-ProCent-7
4.58 × 43
Investizo-Real
5.50 × 2
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.