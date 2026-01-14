- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
473
Kârla kapanan işlemler:
448 (94.71%)
Zararla kapanan işlemler:
25 (5.29%)
En iyi işlem:
266.22 USD
En kötü işlem:
-260.67 USD
Brüt kâr:
4 589.19 USD (156 804 pips)
Brüt zarar:
-1 854.11 USD (57 254 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
49 (338.14 USD)
Maksimum ardışık kâr:
580.26 USD (36)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
16.36%
Maks. mevduat yükü:
0.75%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
7.71
Alış işlemleri:
473 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
2.48
Beklenen getiri:
5.78 USD
Ortalama kâr:
10.24 USD
Ortalama zarar:
-74.16 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-354.63 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-354.63 USD (2)
Aylık büyüme:
6.60%
Yıllık tahmin:
80.06%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
46.39 USD
Maksimum:
354.63 USD (7.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.26% (268.44 USD)
Varlığa göre:
1.25% (46.65 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sd
|419
|XAUUSD
|54
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.sd
|2.5K
|XAUUSD
|268
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.sd
|88K
|XAUUSD
|11K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +266.22 USD
En kötü işlem: -261 USD
Maksimum ardışık kazanç: 36
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +338.14 USD
Maksimum ardışık zarar: -354.63 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FXTRADING.com-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|0.23 × 64
|
ICMarketsSC-Live08
|2.00 × 11
|
FXTRADING.com-Live
|2.32 × 446
|
ICMarketsSC-Live23
|3.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-7
|4.58 × 43
|
Investizo-Real
|5.50 × 2
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
102%
0
0
USD
USD
3.7K
USD
USD
28
100%
473
94%
16%
2.47
5.78
USD
USD
7%
1:500