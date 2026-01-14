Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FXTRADING.com-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live15 0.00 × 1 Axi-US02-Live 0.00 × 3 Tickmill-Live04 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live25 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live16 0.23 × 64 ICMarketsSC-Live08 2.00 × 11 FXTRADING.com-Live 2.32 × 446 ICMarketsSC-Live23 3.00 × 1 RoboForex-ProCent-7 4.58 × 43 Investizo-Real 5.50 × 2