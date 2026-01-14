- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
473
Gewinntrades:
448 (94.71%)
Verlusttrades:
25 (5.29%)
Bester Trade:
266.22 USD
Schlechtester Trade:
-260.67 USD
Bruttoprofit:
4 589.19 USD (156 804 pips)
Bruttoverlust:
-1 854.11 USD (57 254 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
49 (338.14 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
580.26 USD (36)
Sharpe Ratio:
0.19
Trading-Aktivität:
16.36%
Max deposit load:
0.75%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
10
Durchschn. Haltezeit:
8 Stunden
Erholungsfaktor:
7.71
Long-Positionen:
473 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
2.48
Mathematische Gewinnerwartung:
5.78 USD
Durchschnittlicher Profit:
10.24 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-74.16 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-354.63 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-354.63 USD (2)
Wachstum pro Monat :
6.60%
Jahresprognose:
80.06%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
46.39 USD
Maximaler:
354.63 USD (7.00%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
7.26% (268.44 USD)
Kapital:
1.25% (46.65 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sd
|419
|XAUUSD
|54
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD.sd
|2.5K
|XAUUSD
|268
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD.sd
|88K
|XAUUSD
|11K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +266.22 USD
Schlechtester Trade: -261 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 36
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +338.14 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -354.63 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FXTRADING.com-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|0.23 × 64
|
ICMarketsSC-Live08
|2.00 × 11
|
FXTRADING.com-Live
|2.32 × 446
|
ICMarketsSC-Live23
|3.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-7
|4.58 × 43
|
Investizo-Real
|5.50 × 2
