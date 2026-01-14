SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Erahandlow
Yui Man Mok

Erahandlow

Yui Man Mok
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
28 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 102%
FXTRADING.com-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
473
Gewinntrades:
448 (94.71%)
Verlusttrades:
25 (5.29%)
Bester Trade:
266.22 USD
Schlechtester Trade:
-260.67 USD
Bruttoprofit:
4 589.19 USD (156 804 pips)
Bruttoverlust:
-1 854.11 USD (57 254 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
49 (338.14 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
580.26 USD (36)
Sharpe Ratio:
0.19
Trading-Aktivität:
16.36%
Max deposit load:
0.75%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
10
Durchschn. Haltezeit:
8 Stunden
Erholungsfaktor:
7.71
Long-Positionen:
473 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
2.48
Mathematische Gewinnerwartung:
5.78 USD
Durchschnittlicher Profit:
10.24 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-74.16 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-354.63 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-354.63 USD (2)
Wachstum pro Monat :
6.60%
Jahresprognose:
80.06%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
46.39 USD
Maximaler:
354.63 USD (7.00%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
7.26% (268.44 USD)
Kapital:
1.25% (46.65 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.sd 419
XAUUSD 54
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.sd 2.5K
XAUUSD 268
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.sd 88K
XAUUSD 11K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +266.22 USD
Schlechtester Trade: -261 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 36
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +338.14 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -354.63 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FXTRADING.com-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
Axi-US02-Live
0.00 × 3
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
0.23 × 64
ICMarketsSC-Live08
2.00 × 11
FXTRADING.com-Live
2.32 × 446
ICMarketsSC-Live23
3.00 × 1
RoboForex-ProCent-7
4.58 × 43
Investizo-Real
5.50 × 2
