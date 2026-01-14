- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
478
Transacciones Rentables:
453 (94.76%)
Transacciones Irrentables:
25 (5.23%)
Mejor transacción:
266.22 USD
Peor transacción:
-260.67 USD
Beneficio Bruto:
4 619.61 USD (157 817 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 854.11 USD (57 254 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
49 (338.14 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
580.26 USD (36)
Ratio de Sharpe:
0.19
Actividad comercial:
7.12%
Carga máxima del depósito:
0.75%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
15
Tiempo medio de espera:
8 horas
Factor de Recuperación:
7.80
Transacciones Largas:
478 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
2.49
Beneficio Esperado:
5.79 USD
Beneficio medio:
10.20 USD
Pérdidas medias:
-74.16 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-354.63 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-354.63 USD (2)
Crecimiento al mes:
7.47%
Pronóstico anual:
90.60%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
46.39 USD
Máxima:
354.63 USD (7.00%)
Reducción relativa:
De balance:
7.26% (268.44 USD)
De fondos:
1.25% (46.65 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sd
|419
|XAUUSD
|59
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD.sd
|2.5K
|XAUUSD
|299
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD.sd
|88K
|XAUUSD
|12K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +266.22 USD
Peor transacción: -261 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 36
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +338.14 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -354.63 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FXTRADING.com-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|0.23 × 64
|
ICMarketsSC-Live08
|2.00 × 11
|
FXTRADING.com-Live
|2.32 × 446
|
ICMarketsSC-Live23
|3.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-7
|4.58 × 43
|
Investizo-Real
|5.50 × 2
