Yui Man Mok

Erahandlow

Yui Man Mok
0 avis
Fiabilité
28 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 102%
FXTRADING.com-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
473
Bénéfice trades:
448 (94.71%)
Perte trades:
25 (5.29%)
Meilleure transaction:
266.22 USD
Pire transaction:
-260.67 USD
Bénéfice brut:
4 589.19 USD (156 804 pips)
Perte brute:
-1 854.11 USD (57 254 pips)
Gains consécutifs maximales:
49 (338.14 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
580.26 USD (36)
Ratio de Sharpe:
0.19
Activité de trading:
16.36%
Charge de dépôt maximale:
0.75%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
8 heures
Facteur de récupération:
7.71
Longs trades:
473 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
2.48
Rendement attendu:
5.78 USD
Bénéfice moyen:
10.24 USD
Perte moyenne:
-74.16 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-354.63 USD)
Perte consécutive maximale:
-354.63 USD (2)
Croissance mensuelle:
6.60%
Prévision annuelle:
80.06%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
46.39 USD
Maximal:
354.63 USD (7.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.26% (268.44 USD)
Par fonds propres:
1.25% (46.65 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.sd 419
XAUUSD 54
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.sd 2.5K
XAUUSD 268
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.sd 88K
XAUUSD 11K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +266.22 USD
Pire transaction: -261 USD
Gains consécutifs maximales: 36
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +338.14 USD
Perte consécutive maximale: -354.63 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FXTRADING.com-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
Axi-US02-Live
0.00 × 3
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
0.23 × 64
ICMarketsSC-Live08
2.00 × 11
FXTRADING.com-Live
2.32 × 446
ICMarketsSC-Live23
3.00 × 1
RoboForex-ProCent-7
4.58 × 43
Investizo-Real
5.50 × 2
Aucun avis
L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois.

