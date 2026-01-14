- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
473
利益トレード:
448 (94.71%)
損失トレード:
25 (5.29%)
ベストトレード:
266.22 USD
最悪のトレード:
-260.67 USD
総利益:
4 589.19 USD (156 804 pips)
総損失:
-1 854.11 USD (57 254 pips)
最大連続の勝ち:
49 (338.14 USD)
最大連続利益:
580.26 USD (36)
シャープレシオ:
0.19
取引アクティビティ:
16.36%
最大入金額:
0.75%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
8 時間
リカバリーファクター:
7.71
長いトレード:
473 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
2.48
期待されたペイオフ:
5.78 USD
平均利益:
10.24 USD
平均損失:
-74.16 USD
最大連続の負け:
2 (-354.63 USD)
最大連続損失:
-354.63 USD (2)
月間成長:
6.60%
年間予想:
80.06%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
46.39 USD
最大の:
354.63 USD (7.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
7.26% (268.44 USD)
エクイティによる:
1.25% (46.65 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sd
|419
|XAUUSD
|54
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.sd
|2.5K
|XAUUSD
|268
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.sd
|88K
|XAUUSD
|11K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +266.22 USD
最悪のトレード: -261 USD
最大連続の勝ち: 36
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +338.14 USD
最大連続損失: -354.63 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FXTRADING.com-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|0.23 × 64
|
ICMarketsSC-Live08
|2.00 × 11
|
FXTRADING.com-Live
|2.32 × 446
|
ICMarketsSC-Live23
|3.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-7
|4.58 × 43
|
Investizo-Real
|5.50 × 2
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
102%
0
0
USD
USD
3.7K
USD
USD
28
100%
473
94%
16%
2.47
5.78
USD
USD
7%
1:500