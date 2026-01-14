- Crescita
Trade:
473
Profit Trade:
448 (94.71%)
Loss Trade:
25 (5.29%)
Best Trade:
266.22 USD
Worst Trade:
-260.67 USD
Profitto lordo:
4 589.19 USD (156 804 pips)
Perdita lorda:
-1 854.11 USD (57 254 pips)
Vincite massime consecutive:
49 (338.14 USD)
Massimo profitto consecutivo:
580.26 USD (36)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
16.36%
Massimo carico di deposito:
0.75%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
7.71
Long Trade:
473 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
2.48
Profitto previsto:
5.78 USD
Profitto medio:
10.24 USD
Perdita media:
-74.16 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-354.63 USD)
Massima perdita consecutiva:
-354.63 USD (2)
Crescita mensile:
6.60%
Previsione annuale:
80.06%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
46.39 USD
Massimale:
354.63 USD (7.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.26% (268.44 USD)
Per equità:
1.25% (46.65 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sd
|419
|XAUUSD
|54
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.sd
|2.5K
|XAUUSD
|268
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.sd
|88K
|XAUUSD
|11K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +266.22 USD
Worst Trade: -261 USD
Vincite massime consecutive: 36
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +338.14 USD
Massima perdita consecutiva: -354.63 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FXTRADING.com-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|0.23 × 64
|
ICMarketsSC-Live08
|2.00 × 11
|
FXTRADING.com-Live
|2.32 × 446
|
ICMarketsSC-Live23
|3.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-7
|4.58 × 43
|
Investizo-Real
|5.50 × 2
