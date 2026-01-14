SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Erahandlow
Yui Man Mok

Erahandlow

Yui Man Mok
0 recensioni
Affidabilità
28 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 102%
FXTRADING.com-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
473
Profit Trade:
448 (94.71%)
Loss Trade:
25 (5.29%)
Best Trade:
266.22 USD
Worst Trade:
-260.67 USD
Profitto lordo:
4 589.19 USD (156 804 pips)
Perdita lorda:
-1 854.11 USD (57 254 pips)
Vincite massime consecutive:
49 (338.14 USD)
Massimo profitto consecutivo:
580.26 USD (36)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
16.36%
Massimo carico di deposito:
0.75%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
7.71
Long Trade:
473 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
2.48
Profitto previsto:
5.78 USD
Profitto medio:
10.24 USD
Perdita media:
-74.16 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-354.63 USD)
Massima perdita consecutiva:
-354.63 USD (2)
Crescita mensile:
6.60%
Previsione annuale:
80.06%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
46.39 USD
Massimale:
354.63 USD (7.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.26% (268.44 USD)
Per equità:
1.25% (46.65 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.sd 419
XAUUSD 54
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.sd 2.5K
XAUUSD 268
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.sd 88K
XAUUSD 11K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +266.22 USD
Worst Trade: -261 USD
Vincite massime consecutive: 36
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +338.14 USD
Massima perdita consecutiva: -354.63 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FXTRADING.com-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
Axi-US02-Live
0.00 × 3
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
0.23 × 64
ICMarketsSC-Live08
2.00 × 11
FXTRADING.com-Live
2.32 × 446
ICMarketsSC-Live23
3.00 × 1
RoboForex-ProCent-7
4.58 × 43
Investizo-Real
5.50 × 2
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Erahandlow
30USD al mese
102%
0
0
USD
3.7K
USD
28
100%
473
94%
16%
2.47
5.78
USD
7%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.