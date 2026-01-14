- 자본
트레이드:
478
이익 거래:
453 (94.76%)
손실 거래:
25 (5.23%)
최고의 거래:
266.22 USD
최악의 거래:
-260.67 USD
총 수익:
4 619.61 USD (157 817 pips)
총 손실:
-1 854.11 USD (57 254 pips)
연속 최대 이익:
49 (338.14 USD)
연속 최대 이익:
580.26 USD (36)
샤프 비율:
0.19
거래 활동:
7.12%
최대 입금량:
0.75%
최근 거래:
9 시간 전
주별 거래 수:
15
평균 유지 시간:
8 시간
회복 요인:
7.80
롱(주식매수):
478 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
2.49
기대수익:
5.79 USD
평균 이익:
10.20 USD
평균 손실:
-74.16 USD
연속 최대 손실:
2 (-354.63 USD)
연속 최대 손실:
-354.63 USD (2)
월별 성장률:
7.47%
연간 예측:
90.60%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
46.39 USD
최대한의:
354.63 USD (7.00%)
상대적 삭감:
잔고별:
7.26% (268.44 USD)
자본금별:
1.25% (46.65 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sd
|419
|XAUUSD
|59
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.sd
|2.5K
|XAUUSD
|299
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.sd
|88K
|XAUUSD
|12K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FXTRADING.com-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|0.23 × 64
|
ICMarketsSC-Live08
|2.00 × 11
|
FXTRADING.com-Live
|2.32 × 446
|
ICMarketsSC-Live23
|3.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-7
|4.58 × 43
|
Investizo-Real
|5.50 × 2
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
103%
0
0
USD
USD
3.8K
USD
USD
28
100%
478
94%
7%
2.49
5.79
USD
USD
7%
1:500