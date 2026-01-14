SinaisSeções
Yui Man Mok

Erahandlow

Yui Man Mok
0 comentários
Confiabilidade
28 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 102%
FXTRADING.com-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
473
Negociações com lucro:
448 (94.71%)
Negociações com perda:
25 (5.29%)
Melhor negociação:
266.22 USD
Pior negociação:
-260.67 USD
Lucro bruto:
4 589.19 USD (156 804 pips)
Perda bruta:
-1 854.11 USD (57 254 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
49 (338.14 USD)
Máximo lucro consecutivo:
580.26 USD (36)
Índice de Sharpe:
0.19
Atividade de negociação:
16.36%
Depósito máximo carregado:
0.75%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
8 horas
Fator de recuperação:
7.71
Negociações longas:
473 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
2.48
Valor esperado:
5.78 USD
Lucro médio:
10.24 USD
Perda média:
-74.16 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-354.63 USD)
Máxima perda consecutiva:
-354.63 USD (2)
Crescimento mensal:
6.60%
Previsão anual:
80.06%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
46.39 USD
Máximo:
354.63 USD (7.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.26% (268.44 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.25% (46.65 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.sd 419
XAUUSD 54
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.sd 2.5K
XAUUSD 268
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.sd 88K
XAUUSD 11K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FXTRADING.com-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
Axi-US02-Live
0.00 × 3
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
0.23 × 64
ICMarketsSC-Live08
2.00 × 11
FXTRADING.com-Live
2.32 × 446
ICMarketsSC-Live23
3.00 × 1
RoboForex-ProCent-7
4.58 × 43
Investizo-Real
5.50 × 2
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Erahandlow
30 USD por mês
102%
0
0
USD
3.7K
USD
28
100%
473
94%
16%
2.47
5.78
USD
7%
1:500
