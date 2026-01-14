- Crescimento
Negociações:
473
Negociações com lucro:
448 (94.71%)
Negociações com perda:
25 (5.29%)
Melhor negociação:
266.22 USD
Pior negociação:
-260.67 USD
Lucro bruto:
4 589.19 USD (156 804 pips)
Perda bruta:
-1 854.11 USD (57 254 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
49 (338.14 USD)
Máximo lucro consecutivo:
580.26 USD (36)
Índice de Sharpe:
0.19
Atividade de negociação:
16.36%
Depósito máximo carregado:
0.75%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
8 horas
Fator de recuperação:
7.71
Negociações longas:
473 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
2.48
Valor esperado:
5.78 USD
Lucro médio:
10.24 USD
Perda média:
-74.16 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-354.63 USD)
Máxima perda consecutiva:
-354.63 USD (2)
Crescimento mensal:
6.60%
Previsão anual:
80.06%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
46.39 USD
Máximo:
354.63 USD (7.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.26% (268.44 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.25% (46.65 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sd
|419
|XAUUSD
|54
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.sd
|2.5K
|XAUUSD
|268
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.sd
|88K
|XAUUSD
|11K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +266.22 USD
Pior negociação: -261 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 36
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +338.14 USD
Máxima perda consecutiva: -354.63 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FXTRADING.com-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|0.23 × 64
|
ICMarketsSC-Live08
|2.00 × 11
|
FXTRADING.com-Live
|2.32 × 446
|
ICMarketsSC-Live23
|3.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-7
|4.58 × 43
|
Investizo-Real
|5.50 × 2
