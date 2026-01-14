- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
473
盈利交易:
448 (94.71%)
亏损交易:
25 (5.29%)
最好交易:
266.22 USD
最差交易:
-260.67 USD
毛利:
4 589.19 USD (156 804 pips)
毛利亏损:
-1 854.11 USD (57 254 pips)
最大连续赢利:
49 (338.14 USD)
最大连续盈利:
580.26 USD (36)
夏普比率:
0.19
交易活动:
16.36%
最大入金加载:
0.75%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
10
平均持有时间:
8 小时
采收率:
7.71
长期交易:
473 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
2.48
预期回报:
5.78 USD
平均利润:
10.24 USD
平均损失:
-74.16 USD
最大连续失误:
2 (-354.63 USD)
最大连续亏损:
-354.63 USD (2)
每月增长:
6.60%
年度预测:
80.06%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
46.39 USD
最大值:
354.63 USD (7.00%)
相对跌幅:
结余:
7.26% (268.44 USD)
净值:
1.25% (46.65 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sd
|419
|XAUUSD
|54
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.sd
|2.5K
|XAUUSD
|268
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.sd
|88K
|XAUUSD
|11K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +266.22 USD
最差交易: -261 USD
最大连续赢利: 36
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +338.14 USD
最大连续亏损: -354.63 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FXTRADING.com-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
102%
0
0
USD
USD
3.7K
USD
USD
28
100%
473
94%
16%
2.47
5.78
USD
USD
7%
1:500