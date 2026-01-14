- Прирост
Всего трейдов:
473
Прибыльных трейдов:
448 (94.71%)
Убыточных трейдов:
25 (5.29%)
Лучший трейд:
266.22 USD
Худший трейд:
-260.67 USD
Общая прибыль:
4 589.19 USD (156 804 pips)
Общий убыток:
-1 854.11 USD (57 254 pips)
Макс. серия выигрышей:
49 (338.14 USD)
Макс. прибыль в серии:
580.26 USD (36)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
16.36%
Макс. загрузка депозита:
0.75%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
7.71
Длинных трейдов:
473 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
2.48
Мат. ожидание:
5.78 USD
Средняя прибыль:
10.24 USD
Средний убыток:
-74.16 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-354.63 USD)
Макс. убыток в серии:
-354.63 USD (2)
Прирост в месяц:
6.60%
Годовой прогноз:
80.06%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
46.39 USD
Максимальная:
354.63 USD (7.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.26% (268.44 USD)
По эквити:
1.25% (46.65 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sd
|419
|XAUUSD
|54
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.sd
|2.5K
|XAUUSD
|268
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.sd
|88K
|XAUUSD
|11K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +266.22 USD
Худший трейд: -261 USD
Макс. серия выигрышей: 36
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +338.14 USD
Макс. убыток в серии: -354.63 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FXTRADING.com-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|0.23 × 64
|
ICMarketsSC-Live08
|2.00 × 11
|
FXTRADING.com-Live
|2.32 × 446
|
ICMarketsSC-Live23
|3.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-7
|4.58 × 43
|
Investizo-Real
|5.50 × 2
