СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Erahandlow
Yui Man Mok

Erahandlow

Yui Man Mok
0 отзывов
Надежность
28 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 102%
FXTRADING.com-Live
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
473
Прибыльных трейдов:
448 (94.71%)
Убыточных трейдов:
25 (5.29%)
Лучший трейд:
266.22 USD
Худший трейд:
-260.67 USD
Общая прибыль:
4 589.19 USD (156 804 pips)
Общий убыток:
-1 854.11 USD (57 254 pips)
Макс. серия выигрышей:
49 (338.14 USD)
Макс. прибыль в серии:
580.26 USD (36)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
16.36%
Макс. загрузка депозита:
0.75%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
7.71
Длинных трейдов:
473 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
2.48
Мат. ожидание:
5.78 USD
Средняя прибыль:
10.24 USD
Средний убыток:
-74.16 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-354.63 USD)
Макс. убыток в серии:
-354.63 USD (2)
Прирост в месяц:
6.60%
Годовой прогноз:
80.06%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
46.39 USD
Максимальная:
354.63 USD (7.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.26% (268.44 USD)
По эквити:
1.25% (46.65 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.sd 419
XAUUSD 54
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.sd 2.5K
XAUUSD 268
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.sd 88K
XAUUSD 11K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +266.22 USD
Худший трейд: -261 USD
Макс. серия выигрышей: 36
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +338.14 USD
Макс. убыток в серии: -354.63 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FXTRADING.com-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
Axi-US02-Live
0.00 × 3
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
0.23 × 64
ICMarketsSC-Live08
2.00 × 11
FXTRADING.com-Live
2.32 × 446
ICMarketsSC-Live23
3.00 × 1
RoboForex-ProCent-7
4.58 × 43
Investizo-Real
5.50 × 2
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Erahandlow
30 USD в месяц
102%
0
0
USD
3.7K
USD
28
100%
473
94%
16%
2.47
5.78
USD
7%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.