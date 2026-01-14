SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Tem9 11
Groupe Perdigau Investissements

Tem9 11

Groupe Perdigau Investissements
0 inceleme
Güvenilirlik
39 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 7%
ICMarketsSC-MT5-4
1:300
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
120
Kârla kapanan işlemler:
110 (91.66%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (8.33%)
En iyi işlem:
42.65 EUR
En kötü işlem:
-127.54 EUR
Brüt kâr:
197.15 EUR (25 346 pips)
Brüt zarar:
-144.62 EUR (5 531 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (38.52 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
48.69 EUR (4)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
6.43%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
24 saat
Düzelme faktörü:
0.41
Alış işlemleri:
79 (65.83%)
Satış işlemleri:
41 (34.17%)
Kâr faktörü:
1.36
Beklenen getiri:
0.44 EUR
Ortalama kâr:
1.79 EUR
Ortalama zarar:
-14.46 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-127.54 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-127.54 EUR (1)
Aylık büyüme:
-0.23%
Yıllık tahmin:
-2.75%
Algo alım-satım:
91%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.46 EUR
Maksimum:
127.77 EUR (11.28%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.32% (127.64 EUR)
Varlığa göre:
10.38% (120.11 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 86
XAUUSD 24
GBPUSD 3
VIE.PAR 2
REP.MAD 1
DBK.ETR 1
USDJPY 1
GOOG.NAS 1
XAGUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 27
XAUUSD 23
GBPUSD 1
VIE.PAR 0
REP.MAD 6
DBK.ETR 1
USDJPY 0
GOOG.NAS 0
XAGUSD 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 1.5K
XAUUSD -248
GBPUSD 152
VIE.PAR 3K
REP.MAD 5.4K
DBK.ETR 9.1K
USDJPY 18
GOOG.NAS 591
XAGUSD 284
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +42.65 EUR
En kötü işlem: -128 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +38.52 EUR
Maksimum ardışık zarar: -127.54 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

itexsys-Platform
0.00 × 4
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
VantageInternational-Live 15
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 12
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
VantageInternational-Live 4
0.29 × 75
Exness-MT5Real10
0.33 × 9
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
GOMarketsIntl-Live
0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
OxSecurities-Live
1.00 × 4
ICMarketsEU-MT5-4
1.29 × 246
ICMarketsSC-MT5-2
1.33 × 12590
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
Forex.com-Live 536
1.70 × 158
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.21 × 189
ICMarketsSC-MT5
2.23 × 354
InstaForex-Server
2.50 × 8
82 daha fazla...
İnceleme yok
2026.01.14 11:27
Trading operations on the account were performed for only 31 days. This comprises 11.57% of days out of the 268 days of the signal's entire lifetime.
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.