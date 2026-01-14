- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
120
Kârla kapanan işlemler:
110 (91.66%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (8.33%)
En iyi işlem:
42.65 EUR
En kötü işlem:
-127.54 EUR
Brüt kâr:
197.15 EUR (25 346 pips)
Brüt zarar:
-144.62 EUR (5 531 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (38.52 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
48.69 EUR (4)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
6.43%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
24 saat
Düzelme faktörü:
0.41
Alış işlemleri:
79 (65.83%)
Satış işlemleri:
41 (34.17%)
Kâr faktörü:
1.36
Beklenen getiri:
0.44 EUR
Ortalama kâr:
1.79 EUR
Ortalama zarar:
-14.46 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-127.54 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-127.54 EUR (1)
Aylık büyüme:
-0.23%
Yıllık tahmin:
-2.75%
Algo alım-satım:
91%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.46 EUR
Maksimum:
127.77 EUR (11.28%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.32% (127.64 EUR)
Varlığa göre:
10.38% (120.11 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|86
|XAUUSD
|24
|GBPUSD
|3
|VIE.PAR
|2
|REP.MAD
|1
|DBK.ETR
|1
|USDJPY
|1
|GOOG.NAS
|1
|XAGUSD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|27
|XAUUSD
|23
|GBPUSD
|1
|VIE.PAR
|0
|REP.MAD
|6
|DBK.ETR
|1
|USDJPY
|0
|GOOG.NAS
|0
|XAGUSD
|3
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|1.5K
|XAUUSD
|-248
|GBPUSD
|152
|VIE.PAR
|3K
|REP.MAD
|5.4K
|DBK.ETR
|9.1K
|USDJPY
|18
|GOOG.NAS
|591
|XAGUSD
|284
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +42.65 EUR
En kötü işlem: -128 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +38.52 EUR
Maksimum ardışık zarar: -127.54 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 4
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 15
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 12
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
VantageInternational-Live 4
|0.29 × 75
|
Exness-MT5Real10
|0.33 × 9
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
GOMarketsIntl-Live
|0.50 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.62 × 84
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 4
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.29 × 246
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.33 × 12590
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
Forex.com-Live 536
|1.70 × 158
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
GOMarketsMU-Live
|2.08 × 599
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|2.21 × 189
|
ICMarketsSC-MT5
|2.23 × 354
|
InstaForex-Server
|2.50 × 8
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
7%
0
0
USD
USD
1.2K
EUR
EUR
39
91%
120
91%
100%
1.36
0.44
EUR
EUR
10%
1:300