シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Tem9 11
Groupe Perdigau Investissements

Tem9 11

Groupe Perdigau Investissements
レビュー0件
信頼性
39週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 7%
ICMarketsSC-MT5-4
1:300
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
120
利益トレード:
110 (91.66%)
損失トレード:
10 (8.33%)
ベストトレード:
42.65 EUR
最悪のトレード:
-127.54 EUR
総利益:
197.15 EUR (25 346 pips)
総損失:
-144.62 EUR (5 531 pips)
最大連続の勝ち:
25 (38.52 EUR)
最大連続利益:
48.69 EUR (4)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
6.43%
最近のトレード:
5 時間前
1週間当たりの取引:
20
平均保有時間:
24 時間
リカバリーファクター:
0.41
長いトレード:
79 (65.83%)
短いトレード:
41 (34.17%)
プロフィットファクター:
1.36
期待されたペイオフ:
0.44 EUR
平均利益:
1.79 EUR
平均損失:
-14.46 EUR
最大連続の負け:
1 (-127.54 EUR)
最大連続損失:
-127.54 EUR (1)
月間成長:
-0.23%
年間予想:
-2.75%
アルゴリズム取引:
91%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.46 EUR
最大の:
127.77 EUR (11.28%)
比較ドローダウン:
残高による:
10.32% (127.64 EUR)
エクイティによる:
10.38% (120.11 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD 86
XAUUSD 24
GBPUSD 3
VIE.PAR 2
REP.MAD 1
DBK.ETR 1
USDJPY 1
GOOG.NAS 1
XAGUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD 27
XAUUSD 23
GBPUSD 1
VIE.PAR 0
REP.MAD 6
DBK.ETR 1
USDJPY 0
GOOG.NAS 0
XAGUSD 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD 1.5K
XAUUSD -248
GBPUSD 152
VIE.PAR 3K
REP.MAD 5.4K
DBK.ETR 9.1K
USDJPY 18
GOOG.NAS 591
XAGUSD 284
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +42.65 EUR
最悪のトレード: -128 EUR
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +38.52 EUR
最大連続損失: -127.54 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

VantageInternational-Live 15
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 4
Opogroup-Server1
0.00 × 12
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
VantageInternational-Live 4
0.29 × 75
Exness-MT5Real10
0.33 × 9
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
GOMarketsIntl-Live
0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
OxSecurities-Live
1.00 × 4
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
1.29 × 246
ICMarketsSC-MT5-2
1.33 × 12591
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
Forex.com-Live 536
1.70 × 158
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.21 × 189
ICMarketsSC-MT5
2.22 × 355
InstaForex-Server
2.50 × 8
82 より多く...
レビューなし
2026.01.14 11:27
Trading operations on the account were performed for only 31 days. This comprises 11.57% of days out of the 268 days of the signal's entire lifetime.
