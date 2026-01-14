- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
120
利益トレード:
110 (91.66%)
損失トレード:
10 (8.33%)
ベストトレード:
42.65 EUR
最悪のトレード:
-127.54 EUR
総利益:
197.15 EUR (25 346 pips)
総損失:
-144.62 EUR (5 531 pips)
最大連続の勝ち:
25 (38.52 EUR)
最大連続利益:
48.69 EUR (4)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
6.43%
最近のトレード:
5 時間前
1週間当たりの取引:
20
平均保有時間:
24 時間
リカバリーファクター:
0.41
長いトレード:
79 (65.83%)
短いトレード:
41 (34.17%)
プロフィットファクター:
1.36
期待されたペイオフ:
0.44 EUR
平均利益:
1.79 EUR
平均損失:
-14.46 EUR
最大連続の負け:
1 (-127.54 EUR)
最大連続損失:
-127.54 EUR (1)
月間成長:
-0.23%
年間予想:
-2.75%
アルゴリズム取引:
91%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.46 EUR
最大の:
127.77 EUR (11.28%)
比較ドローダウン:
残高による:
10.32% (127.64 EUR)
エクイティによる:
10.38% (120.11 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|86
|XAUUSD
|24
|GBPUSD
|3
|VIE.PAR
|2
|REP.MAD
|1
|DBK.ETR
|1
|USDJPY
|1
|GOOG.NAS
|1
|XAGUSD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|27
|XAUUSD
|23
|GBPUSD
|1
|VIE.PAR
|0
|REP.MAD
|6
|DBK.ETR
|1
|USDJPY
|0
|GOOG.NAS
|0
|XAGUSD
|3
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|1.5K
|XAUUSD
|-248
|GBPUSD
|152
|VIE.PAR
|3K
|REP.MAD
|5.4K
|DBK.ETR
|9.1K
|USDJPY
|18
|GOOG.NAS
|591
|XAGUSD
|284
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +42.65 EUR
最悪のトレード: -128 EUR
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +38.52 EUR
最大連続損失: -127.54 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
VantageInternational-Live 15
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 4
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 12
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
VantageInternational-Live 4
|0.29 × 75
|
Exness-MT5Real10
|0.33 × 9
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
GOMarketsIntl-Live
|0.50 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.62 × 84
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 4
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.29 × 246
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.33 × 12591
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
Forex.com-Live 536
|1.70 × 158
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
GOMarketsMU-Live
|2.08 × 599
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|2.21 × 189
|
ICMarketsSC-MT5
|2.22 × 355
|
InstaForex-Server
|2.50 × 8
82 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
7%
0
0
USD
USD
1.2K
EUR
EUR
39
91%
120
91%
100%
1.36
0.44
EUR
EUR
10%
1:300