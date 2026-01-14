- Прирост
Всего трейдов:
120
Прибыльных трейдов:
110 (91.66%)
Убыточных трейдов:
10 (8.33%)
Лучший трейд:
42.65 EUR
Худший трейд:
-127.54 EUR
Общая прибыль:
197.15 EUR (25 346 pips)
Общий убыток:
-144.62 EUR (5 531 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (38.52 EUR)
Макс. прибыль в серии:
48.69 EUR (4)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
6.43%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
20
Ср. время удержания:
24 часа
Фактор восстановления:
0.41
Длинных трейдов:
79 (65.83%)
Коротких трейдов:
41 (34.17%)
Профит фактор:
1.36
Мат. ожидание:
0.44 EUR
Средняя прибыль:
1.79 EUR
Средний убыток:
-14.46 EUR
Макс. серия проигрышей:
1 (-127.54 EUR)
Макс. убыток в серии:
-127.54 EUR (1)
Прирост в месяц:
-0.23%
Годовой прогноз:
-2.75%
Алготрейдинг:
91%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.46 EUR
Максимальная:
127.77 EUR (11.28%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.32% (127.64 EUR)
По эквити:
10.38% (120.11 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|86
|XAUUSD
|24
|GBPUSD
|3
|VIE.PAR
|2
|REP.MAD
|1
|DBK.ETR
|1
|USDJPY
|1
|GOOG.NAS
|1
|XAGUSD
|1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|27
|XAUUSD
|23
|GBPUSD
|1
|VIE.PAR
|0
|REP.MAD
|6
|DBK.ETR
|1
|USDJPY
|0
|GOOG.NAS
|0
|XAGUSD
|3
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|1.5K
|XAUUSD
|-248
|GBPUSD
|152
|VIE.PAR
|3K
|REP.MAD
|5.4K
|DBK.ETR
|9.1K
|USDJPY
|18
|GOOG.NAS
|591
|XAGUSD
|284
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +42.65 EUR
Худший трейд: -128 EUR
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +38.52 EUR
Макс. убыток в серии: -127.54 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
VantageInternational-Live 15
|0.00 × 1
itexsys-Platform
|0.00 × 4
Opogroup-Server1
|0.00 × 12
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
VantageInternational-Live 4
|0.29 × 75
Exness-MT5Real10
|0.33 × 9
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
GOMarketsIntl-Live
|0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
|0.62 × 84
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
OxSecurities-Live
|1.00 × 4
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
|1.29 × 246
ICMarketsSC-MT5-2
|1.33 × 12591
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
Forex.com-Live 536
|1.70 × 158
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
GOMarketsMU-Live
|2.08 × 599
ForexClubBY-MT5 Real Server
|2.21 × 189
ICMarketsSC-MT5
|2.22 × 355
InstaForex-Server
|2.50 × 8
