Groupe Perdigau Investissements

Tem9 11

Groupe Perdigau Investissements
0 отзывов
Надежность
39 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 7%
ICMarketsSC-MT5-4
1:300
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
120
Прибыльных трейдов:
110 (91.66%)
Убыточных трейдов:
10 (8.33%)
Лучший трейд:
42.65 EUR
Худший трейд:
-127.54 EUR
Общая прибыль:
197.15 EUR (25 346 pips)
Общий убыток:
-144.62 EUR (5 531 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (38.52 EUR)
Макс. прибыль в серии:
48.69 EUR (4)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
6.43%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
20
Ср. время удержания:
24 часа
Фактор восстановления:
0.41
Длинных трейдов:
79 (65.83%)
Коротких трейдов:
41 (34.17%)
Профит фактор:
1.36
Мат. ожидание:
0.44 EUR
Средняя прибыль:
1.79 EUR
Средний убыток:
-14.46 EUR
Макс. серия проигрышей:
1 (-127.54 EUR)
Макс. убыток в серии:
-127.54 EUR (1)
Прирост в месяц:
-0.23%
Годовой прогноз:
-2.75%
Алготрейдинг:
91%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.46 EUR
Максимальная:
127.77 EUR (11.28%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.32% (127.64 EUR)
По эквити:
10.38% (120.11 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 86
XAUUSD 24
GBPUSD 3
VIE.PAR 2
REP.MAD 1
DBK.ETR 1
USDJPY 1
GOOG.NAS 1
XAGUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 27
XAUUSD 23
GBPUSD 1
VIE.PAR 0
REP.MAD 6
DBK.ETR 1
USDJPY 0
GOOG.NAS 0
XAGUSD 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 1.5K
XAUUSD -248
GBPUSD 152
VIE.PAR 3K
REP.MAD 5.4K
DBK.ETR 9.1K
USDJPY 18
GOOG.NAS 591
XAGUSD 284
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +42.65 EUR
Худший трейд: -128 EUR
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +38.52 EUR
Макс. убыток в серии: -127.54 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VantageInternational-Live 15
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 4
Opogroup-Server1
0.00 × 12
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
VantageInternational-Live 4
0.29 × 75
Exness-MT5Real10
0.33 × 9
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
GOMarketsIntl-Live
0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
OxSecurities-Live
1.00 × 4
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
1.29 × 246
ICMarketsSC-MT5-2
1.33 × 12591
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
Forex.com-Live 536
1.70 × 158
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.21 × 189
ICMarketsSC-MT5
2.22 × 355
InstaForex-Server
2.50 × 8
еще 82...
Нет отзывов
2026.01.14 11:27
Trading operations on the account were performed for only 31 days. This comprises 11.57% of days out of the 268 days of the signal's entire lifetime.
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.