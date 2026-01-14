시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Tem9 11
Groupe Perdigau Investissements

Tem9 11

Groupe Perdigau Investissements
0 리뷰
안정성
39
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 8%
ICMarketsSC-MT5-4
1:300
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
121
이익 거래:
111 (91.73%)
손실 거래:
10 (8.26%)
최고의 거래:
42.65 EUR
최악의 거래:
-127.54 EUR
총 수익:
197.91 EUR (25 371 pips)
총 손실:
-144.75 EUR (5 531 pips)
연속 최대 이익:
25 (38.52 EUR)
연속 최대 이익:
49.45 EUR (5)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
6.95%
최근 거래:
7 시간 전
주별 거래 수:
21
평균 유지 시간:
23 시간
회복 요인:
0.42
롱(주식매수):
79 (65.29%)
숏(주식차입매도):
42 (34.71%)
수익 요인:
1.37
기대수익:
0.44 EUR
평균 이익:
1.78 EUR
평균 손실:
-14.48 EUR
연속 최대 손실:
1 (-127.54 EUR)
연속 최대 손실:
-127.54 EUR (1)
월별 성장률:
-0.29%
연간 예측:
-3.52%
Algo 트레이딩:
91%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.46 EUR
최대한의:
127.77 EUR (11.28%)
상대적 삭감:
잔고별:
10.32% (127.64 EUR)
자본금별:
11.14% (128.84 EUR)

배포

심볼 Sell Buy
EURUSD 87
XAUUSD 24
GBPUSD 3
VIE.PAR 2
REP.MAD 1
DBK.ETR 1
USDJPY 1
GOOG.NAS 1
XAGUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURUSD 28
XAUUSD 23
GBPUSD 1
VIE.PAR 0
REP.MAD 6
DBK.ETR 1
USDJPY 0
GOOG.NAS 0
XAGUSD 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURUSD 1.5K
XAUUSD -248
GBPUSD 152
VIE.PAR 3K
REP.MAD 5.4K
DBK.ETR 9.1K
USDJPY 18
GOOG.NAS 591
XAGUSD 284
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +42.65 EUR
최악의 거래: -128 EUR
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +38.52 EUR
연속 최대 손실: -127.54 EUR

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

JunoMarkets-Server
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 4
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 12
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
VantageInternational-Live 4
0.29 × 75
Exness-MT5Real10
0.33 × 9
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
GOMarketsIntl-Live
0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
OxSecurities-Live
1.00 × 4
ICMarketsEU-MT5-4
1.29 × 246
ICMarketsSC-MT5-2
1.33 × 12594
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
Forex.com-Live 536
1.70 × 158
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.21 × 189
ICMarketsSC-MT5
2.22 × 356
InstaForex-Server
2.50 × 8
Exness-MT5Real7
2.50 × 111
82 더...
리뷰 없음
2026.01.14 11:27
Trading operations on the account were performed for only 31 days. This comprises 11.57% of days out of the 268 days of the signal's entire lifetime.
