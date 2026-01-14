- 자본
- 축소
트레이드:
121
이익 거래:
111 (91.73%)
손실 거래:
10 (8.26%)
최고의 거래:
42.65 EUR
최악의 거래:
-127.54 EUR
총 수익:
197.91 EUR (25 371 pips)
총 손실:
-144.75 EUR (5 531 pips)
연속 최대 이익:
25 (38.52 EUR)
연속 최대 이익:
49.45 EUR (5)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
6.95%
최근 거래:
7 시간 전
주별 거래 수:
21
평균 유지 시간:
23 시간
회복 요인:
0.42
롱(주식매수):
79 (65.29%)
숏(주식차입매도):
42 (34.71%)
수익 요인:
1.37
기대수익:
0.44 EUR
평균 이익:
1.78 EUR
평균 손실:
-14.48 EUR
연속 최대 손실:
1 (-127.54 EUR)
연속 최대 손실:
-127.54 EUR (1)
월별 성장률:
-0.29%
연간 예측:
-3.52%
Algo 트레이딩:
91%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.46 EUR
최대한의:
127.77 EUR (11.28%)
상대적 삭감:
잔고별:
10.32% (127.64 EUR)
자본금별:
11.14% (128.84 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|87
|XAUUSD
|24
|GBPUSD
|3
|VIE.PAR
|2
|REP.MAD
|1
|DBK.ETR
|1
|USDJPY
|1
|GOOG.NAS
|1
|XAGUSD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|28
|XAUUSD
|23
|GBPUSD
|1
|VIE.PAR
|0
|REP.MAD
|6
|DBK.ETR
|1
|USDJPY
|0
|GOOG.NAS
|0
|XAGUSD
|3
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|1.5K
|XAUUSD
|-248
|GBPUSD
|152
|VIE.PAR
|3K
|REP.MAD
|5.4K
|DBK.ETR
|9.1K
|USDJPY
|18
|GOOG.NAS
|591
|XAGUSD
|284
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +42.65 EUR
최악의 거래: -128 EUR
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +38.52 EUR
연속 최대 손실: -127.54 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 4
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 12
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
VantageInternational-Live 4
|0.29 × 75
|
Exness-MT5Real10
|0.33 × 9
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
GOMarketsIntl-Live
|0.50 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.62 × 84
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 4
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.29 × 246
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.33 × 12594
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
Forex.com-Live 536
|1.70 × 158
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
GOMarketsMU-Live
|2.08 × 599
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|2.21 × 189
|
ICMarketsSC-MT5
|2.22 × 356
|
InstaForex-Server
|2.50 × 8
|
Exness-MT5Real7
|2.50 × 111
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
8%
0
0
USD
USD
1.2K
EUR
EUR
39
91%
121
91%
100%
1.36
0.44
EUR
EUR
11%
1:300