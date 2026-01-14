SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Tem9 11
Groupe Perdigau Investissements

Tem9 11

Groupe Perdigau Investissements
0 recensioni
Affidabilità
39 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 7%
ICMarketsSC-MT5-4
1:300
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
120
Profit Trade:
110 (91.66%)
Loss Trade:
10 (8.33%)
Best Trade:
42.65 EUR
Worst Trade:
-127.54 EUR
Profitto lordo:
197.15 EUR (25 346 pips)
Perdita lorda:
-144.62 EUR (5 531 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (38.52 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
48.69 EUR (4)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
6.43%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
24 ore
Fattore di recupero:
0.41
Long Trade:
79 (65.83%)
Short Trade:
41 (34.17%)
Fattore di profitto:
1.36
Profitto previsto:
0.44 EUR
Profitto medio:
1.79 EUR
Perdita media:
-14.46 EUR
Massime perdite consecutive:
1 (-127.54 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-127.54 EUR (1)
Crescita mensile:
-0.23%
Previsione annuale:
-2.75%
Algo trading:
91%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.46 EUR
Massimale:
127.77 EUR (11.28%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.32% (127.64 EUR)
Per equità:
10.38% (120.11 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 86
XAUUSD 24
GBPUSD 3
VIE.PAR 2
REP.MAD 1
DBK.ETR 1
USDJPY 1
GOOG.NAS 1
XAGUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 27
XAUUSD 23
GBPUSD 1
VIE.PAR 0
REP.MAD 6
DBK.ETR 1
USDJPY 0
GOOG.NAS 0
XAGUSD 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 1.5K
XAUUSD -248
GBPUSD 152
VIE.PAR 3K
REP.MAD 5.4K
DBK.ETR 9.1K
USDJPY 18
GOOG.NAS 591
XAGUSD 284
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +42.65 EUR
Worst Trade: -128 EUR
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +38.52 EUR
Massima perdita consecutiva: -127.54 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

itexsys-Platform
0.00 × 4
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
VantageInternational-Live 15
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 12
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
VantageInternational-Live 4
0.29 × 75
Exness-MT5Real10
0.33 × 9
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
GOMarketsIntl-Live
0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
OxSecurities-Live
1.00 × 4
ICMarketsEU-MT5-4
1.29 × 246
ICMarketsSC-MT5-2
1.33 × 12590
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
Forex.com-Live 536
1.70 × 158
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.21 × 189
ICMarketsSC-MT5
2.23 × 354
InstaForex-Server
2.50 × 8
82 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2026.01.14 11:27
Trading operations on the account were performed for only 31 days. This comprises 11.57% of days out of the 268 days of the signal's entire lifetime.
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Tem9 11
30USD al mese
7%
0
0
USD
1.2K
EUR
39
91%
120
91%
100%
1.36
0.44
EUR
10%
1:300
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.