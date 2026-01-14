- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
120
Profit Trade:
110 (91.66%)
Loss Trade:
10 (8.33%)
Best Trade:
42.65 EUR
Worst Trade:
-127.54 EUR
Profitto lordo:
197.15 EUR (25 346 pips)
Perdita lorda:
-144.62 EUR (5 531 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (38.52 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
48.69 EUR (4)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
6.43%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
24 ore
Fattore di recupero:
0.41
Long Trade:
79 (65.83%)
Short Trade:
41 (34.17%)
Fattore di profitto:
1.36
Profitto previsto:
0.44 EUR
Profitto medio:
1.79 EUR
Perdita media:
-14.46 EUR
Massime perdite consecutive:
1 (-127.54 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-127.54 EUR (1)
Crescita mensile:
-0.23%
Previsione annuale:
-2.75%
Algo trading:
91%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.46 EUR
Massimale:
127.77 EUR (11.28%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.32% (127.64 EUR)
Per equità:
10.38% (120.11 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|86
|XAUUSD
|24
|GBPUSD
|3
|VIE.PAR
|2
|REP.MAD
|1
|DBK.ETR
|1
|USDJPY
|1
|GOOG.NAS
|1
|XAGUSD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|27
|XAUUSD
|23
|GBPUSD
|1
|VIE.PAR
|0
|REP.MAD
|6
|DBK.ETR
|1
|USDJPY
|0
|GOOG.NAS
|0
|XAGUSD
|3
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|1.5K
|XAUUSD
|-248
|GBPUSD
|152
|VIE.PAR
|3K
|REP.MAD
|5.4K
|DBK.ETR
|9.1K
|USDJPY
|18
|GOOG.NAS
|591
|XAGUSD
|284
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +42.65 EUR
Worst Trade: -128 EUR
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +38.52 EUR
Massima perdita consecutiva: -127.54 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 4
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 15
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 12
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
VantageInternational-Live 4
|0.29 × 75
|
Exness-MT5Real10
|0.33 × 9
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
GOMarketsIntl-Live
|0.50 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.62 × 84
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 4
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.29 × 246
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.33 × 12590
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
Forex.com-Live 536
|1.70 × 158
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
GOMarketsMU-Live
|2.08 × 599
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|2.21 × 189
|
ICMarketsSC-MT5
|2.23 × 354
|
InstaForex-Server
|2.50 × 8
