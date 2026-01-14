SinaisSeções
Groupe Perdigau Investissements

Tem9 11

Groupe Perdigau Investissements
0 comentários
Confiabilidade
39 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 7%
ICMarketsSC-MT5-4
1:300
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
120
Negociações com lucro:
110 (91.66%)
Negociações com perda:
10 (8.33%)
Melhor negociação:
42.65 EUR
Pior negociação:
-127.54 EUR
Lucro bruto:
197.15 EUR (25 346 pips)
Perda bruta:
-144.62 EUR (5 531 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
25 (38.52 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
48.69 EUR (4)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
6.43%
Último negócio:
4 horas atrás
Negociações por semana:
20
Tempo médio de espera:
24 horas
Fator de recuperação:
0.41
Negociações longas:
79 (65.83%)
Negociações curtas:
41 (34.17%)
Fator de lucro:
1.36
Valor esperado:
0.44 EUR
Lucro médio:
1.79 EUR
Perda média:
-14.46 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-127.54 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-127.54 EUR (1)
Crescimento mensal:
-0.23%
Previsão anual:
-2.75%
Algotrading:
91%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.46 EUR
Máximo:
127.77 EUR (11.28%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
10.32% (127.64 EUR)
Pelo Capital Líquido:
10.38% (120.11 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 86
XAUUSD 24
GBPUSD 3
VIE.PAR 2
REP.MAD 1
DBK.ETR 1
USDJPY 1
GOOG.NAS 1
XAGUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 27
XAUUSD 23
GBPUSD 1
VIE.PAR 0
REP.MAD 6
DBK.ETR 1
USDJPY 0
GOOG.NAS 0
XAGUSD 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 1.5K
XAUUSD -248
GBPUSD 152
VIE.PAR 3K
REP.MAD 5.4K
DBK.ETR 9.1K
USDJPY 18
GOOG.NAS 591
XAGUSD 284
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +42.65 EUR
Pior negociação: -128 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +38.52 EUR
Máxima perda consecutiva: -127.54 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

VantageInternational-Live 15
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 4
Opogroup-Server1
0.00 × 12
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
VantageInternational-Live 4
0.29 × 75
Exness-MT5Real10
0.33 × 9
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
GOMarketsIntl-Live
0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
OxSecurities-Live
1.00 × 4
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
1.29 × 246
ICMarketsSC-MT5-2
1.33 × 12591
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
Forex.com-Live 536
1.70 × 158
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.21 × 189
ICMarketsSC-MT5
2.22 × 355
InstaForex-Server
2.50 × 8
82 mais ...
Sem comentários
2026.01.14 11:27
Trading operations on the account were performed for only 31 days. This comprises 11.57% of days out of the 268 days of the signal's entire lifetime.
