- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
120
Negociações com lucro:
110 (91.66%)
Negociações com perda:
10 (8.33%)
Melhor negociação:
42.65 EUR
Pior negociação:
-127.54 EUR
Lucro bruto:
197.15 EUR (25 346 pips)
Perda bruta:
-144.62 EUR (5 531 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
25 (38.52 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
48.69 EUR (4)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
6.43%
Último negócio:
4 horas atrás
Negociações por semana:
20
Tempo médio de espera:
24 horas
Fator de recuperação:
0.41
Negociações longas:
79 (65.83%)
Negociações curtas:
41 (34.17%)
Fator de lucro:
1.36
Valor esperado:
0.44 EUR
Lucro médio:
1.79 EUR
Perda média:
-14.46 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-127.54 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-127.54 EUR (1)
Crescimento mensal:
-0.23%
Previsão anual:
-2.75%
Algotrading:
91%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.46 EUR
Máximo:
127.77 EUR (11.28%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
10.32% (127.64 EUR)
Pelo Capital Líquido:
10.38% (120.11 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|86
|XAUUSD
|24
|GBPUSD
|3
|VIE.PAR
|2
|REP.MAD
|1
|DBK.ETR
|1
|USDJPY
|1
|GOOG.NAS
|1
|XAGUSD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|27
|XAUUSD
|23
|GBPUSD
|1
|VIE.PAR
|0
|REP.MAD
|6
|DBK.ETR
|1
|USDJPY
|0
|GOOG.NAS
|0
|XAGUSD
|3
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|1.5K
|XAUUSD
|-248
|GBPUSD
|152
|VIE.PAR
|3K
|REP.MAD
|5.4K
|DBK.ETR
|9.1K
|USDJPY
|18
|GOOG.NAS
|591
|XAGUSD
|284
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +42.65 EUR
Pior negociação: -128 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +38.52 EUR
Máxima perda consecutiva: -127.54 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
VantageInternational-Live 15
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 4
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 12
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
VantageInternational-Live 4
|0.29 × 75
|
Exness-MT5Real10
|0.33 × 9
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
GOMarketsIntl-Live
|0.50 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.62 × 84
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 4
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.29 × 246
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.33 × 12591
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
Forex.com-Live 536
|1.70 × 158
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
GOMarketsMU-Live
|2.08 × 599
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|2.21 × 189
|
ICMarketsSC-MT5
|2.22 × 355
|
InstaForex-Server
|2.50 × 8
82 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
7%
0
0
USD
USD
1.2K
EUR
EUR
39
91%
120
91%
100%
1.36
0.44
EUR
EUR
10%
1:300