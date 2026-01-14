信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Tem9 11
Groupe Perdigau Investissements

Tem9 11

Groupe Perdigau Investissements
0条评论
可靠性
39
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 7%
ICMarketsSC-MT5-4
1:300
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
120
盈利交易:
110 (91.66%)
亏损交易:
10 (8.33%)
最好交易:
42.65 EUR
最差交易:
-127.54 EUR
毛利:
197.15 EUR (25 346 pips)
毛利亏损:
-144.62 EUR (5 531 pips)
最大连续赢利:
25 (38.52 EUR)
最大连续盈利:
48.69 EUR (4)
夏普比率:
0.05
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
6.43%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
20
平均持有时间:
24 小时
采收率:
0.41
长期交易:
79 (65.83%)
短期交易:
41 (34.17%)
利润因子:
1.36
预期回报:
0.44 EUR
平均利润:
1.79 EUR
平均损失:
-14.46 EUR
最大连续失误:
1 (-127.54 EUR)
最大连续亏损:
-127.54 EUR (1)
每月增长:
-0.23%
年度预测:
-2.75%
算法交易:
91%
结余跌幅:
绝对:
0.46 EUR
最大值:
127.77 EUR (11.28%)
相对跌幅:
结余:
10.32% (127.64 EUR)
净值:
10.38% (120.11 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 86
XAUUSD 24
GBPUSD 3
VIE.PAR 2
REP.MAD 1
DBK.ETR 1
USDJPY 1
GOOG.NAS 1
XAGUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 27
XAUUSD 23
GBPUSD 1
VIE.PAR 0
REP.MAD 6
DBK.ETR 1
USDJPY 0
GOOG.NAS 0
XAGUSD 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 1.5K
XAUUSD -248
GBPUSD 152
VIE.PAR 3K
REP.MAD 5.4K
DBK.ETR 9.1K
USDJPY 18
GOOG.NAS 591
XAGUSD 284
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +42.65 EUR
最差交易: -128 EUR
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +38.52 EUR
最大连续亏损: -127.54 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

VantageInternational-Live 15
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 4
Opogroup-Server1
0.00 × 12
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
VantageInternational-Live 4
0.29 × 75
Exness-MT5Real10
0.33 × 9
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
GOMarketsIntl-Live
0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
OxSecurities-Live
1.00 × 4
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
1.29 × 246
ICMarketsSC-MT5-2
1.33 × 12591
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
Forex.com-Live 536
1.70 × 158
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.21 × 189
ICMarketsSC-MT5
2.22 × 355
InstaForex-Server
2.50 × 8
82 更多...
查看详细统计，请 登录 或者 注册
没有评论
2026.01.14 11:27
Trading operations on the account were performed for only 31 days. This comprises 11.57% of days out of the 268 days of the signal's entire lifetime.
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Tem9 11
每月30 USD
7%
0
0
USD
1.2K
EUR
39
91%
120
91%
100%
1.36
0.44
EUR
10%
1:300
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载