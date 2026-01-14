- 成长
交易:
120
盈利交易:
110 (91.66%)
亏损交易:
10 (8.33%)
最好交易:
42.65 EUR
最差交易:
-127.54 EUR
毛利:
197.15 EUR (25 346 pips)
毛利亏损:
-144.62 EUR (5 531 pips)
最大连续赢利:
25 (38.52 EUR)
最大连续盈利:
48.69 EUR (4)
夏普比率:
0.05
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
6.43%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
20
平均持有时间:
24 小时
采收率:
0.41
长期交易:
79 (65.83%)
短期交易:
41 (34.17%)
利润因子:
1.36
预期回报:
0.44 EUR
平均利润:
1.79 EUR
平均损失:
-14.46 EUR
最大连续失误:
1 (-127.54 EUR)
最大连续亏损:
-127.54 EUR (1)
每月增长:
-0.23%
年度预测:
-2.75%
算法交易:
91%
结余跌幅:
绝对:
0.46 EUR
最大值:
127.77 EUR (11.28%)
相对跌幅:
结余:
10.32% (127.64 EUR)
净值:
10.38% (120.11 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|86
|XAUUSD
|24
|GBPUSD
|3
|VIE.PAR
|2
|REP.MAD
|1
|DBK.ETR
|1
|USDJPY
|1
|GOOG.NAS
|1
|XAGUSD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|27
|XAUUSD
|23
|GBPUSD
|1
|VIE.PAR
|0
|REP.MAD
|6
|DBK.ETR
|1
|USDJPY
|0
|GOOG.NAS
|0
|XAGUSD
|3
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|1.5K
|XAUUSD
|-248
|GBPUSD
|152
|VIE.PAR
|3K
|REP.MAD
|5.4K
|DBK.ETR
|9.1K
|USDJPY
|18
|GOOG.NAS
|591
|XAGUSD
|284
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
最好交易: +42.65 EUR
最差交易: -128 EUR
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +38.52 EUR
最大连续亏损: -127.54 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
VantageInternational-Live 15
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 4
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 12
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
VantageInternational-Live 4
|0.29 × 75
|
Exness-MT5Real10
|0.33 × 9
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
GOMarketsIntl-Live
|0.50 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.62 × 84
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 4
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.29 × 246
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.33 × 12591
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
Forex.com-Live 536
|1.70 × 158
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
GOMarketsMU-Live
|2.08 × 599
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|2.21 × 189
|
ICMarketsSC-MT5
|2.22 × 355
|
InstaForex-Server
|2.50 × 8
