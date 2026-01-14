SeñalesSecciones
Groupe Perdigau Investissements

Tem9 11

Groupe Perdigau Investissements
0 comentarios
Fiabilidad
39 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 8%
ICMarketsSC-MT5-4
1:300
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
121
Transacciones Rentables:
111 (91.73%)
Transacciones Irrentables:
10 (8.26%)
Mejor transacción:
42.65 EUR
Peor transacción:
-127.54 EUR
Beneficio Bruto:
197.91 EUR (25 371 pips)
Pérdidas Brutas:
-144.75 EUR (5 531 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
25 (38.52 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
49.45 EUR (5)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
6.95%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
21
Tiempo medio de espera:
23 horas
Factor de Recuperación:
0.42
Transacciones Largas:
79 (65.29%)
Transacciones Cortas:
42 (34.71%)
Factor de Beneficio:
1.37
Beneficio Esperado:
0.44 EUR
Beneficio medio:
1.78 EUR
Pérdidas medias:
-14.48 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-127.54 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-127.54 EUR (1)
Crecimiento al mes:
-0.29%
Pronóstico anual:
-3.52%
Trading algorítmico:
91%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.46 EUR
Máxima:
127.77 EUR (11.28%)
Reducción relativa:
De balance:
10.32% (127.64 EUR)
De fondos:
11.14% (128.84 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 87
XAUUSD 24
GBPUSD 3
VIE.PAR 2
REP.MAD 1
DBK.ETR 1
USDJPY 1
GOOG.NAS 1
XAGUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 28
XAUUSD 23
GBPUSD 1
VIE.PAR 0
REP.MAD 6
DBK.ETR 1
USDJPY 0
GOOG.NAS 0
XAGUSD 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 1.5K
XAUUSD -248
GBPUSD 152
VIE.PAR 3K
REP.MAD 5.4K
DBK.ETR 9.1K
USDJPY 18
GOOG.NAS 591
XAGUSD 284
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +42.65 EUR
Peor transacción: -128 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +38.52 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -127.54 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

JunoMarkets-Server
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 4
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 12
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
VantageInternational-Live 4
0.29 × 75
Exness-MT5Real10
0.33 × 9
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
GOMarketsIntl-Live
0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
OxSecurities-Live
1.00 × 4
ICMarketsEU-MT5-4
1.29 × 246
ICMarketsSC-MT5-2
1.33 × 12593
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
Forex.com-Live 536
1.70 × 158
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.21 × 189
ICMarketsSC-MT5
2.22 × 356
InstaForex-Server
2.50 × 8
Exness-MT5Real7
2.50 × 111
otros 82...
No hay comentarios
2026.01.14 11:27
Trading operations on the account were performed for only 31 days. This comprises 11.57% of days out of the 268 days of the signal's entire lifetime.
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Tem9 11
30 USD al mes
8%
0
0
USD
1.2K
EUR
39
91%
121
91%
100%
1.36
0.44
EUR
11%
1:300
Copiar

