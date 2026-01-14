- Incremento
Total de Trades:
121
Transacciones Rentables:
111 (91.73%)
Transacciones Irrentables:
10 (8.26%)
Mejor transacción:
42.65 EUR
Peor transacción:
-127.54 EUR
Beneficio Bruto:
197.91 EUR (25 371 pips)
Pérdidas Brutas:
-144.75 EUR (5 531 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
25 (38.52 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
49.45 EUR (5)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
6.95%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
21
Tiempo medio de espera:
23 horas
Factor de Recuperación:
0.42
Transacciones Largas:
79 (65.29%)
Transacciones Cortas:
42 (34.71%)
Factor de Beneficio:
1.37
Beneficio Esperado:
0.44 EUR
Beneficio medio:
1.78 EUR
Pérdidas medias:
-14.48 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-127.54 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-127.54 EUR (1)
Crecimiento al mes:
-0.29%
Pronóstico anual:
-3.52%
Trading algorítmico:
91%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.46 EUR
Máxima:
127.77 EUR (11.28%)
Reducción relativa:
De balance:
10.32% (127.64 EUR)
De fondos:
11.14% (128.84 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|87
|XAUUSD
|24
|GBPUSD
|3
|VIE.PAR
|2
|REP.MAD
|1
|DBK.ETR
|1
|USDJPY
|1
|GOOG.NAS
|1
|XAGUSD
|1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|28
|XAUUSD
|23
|GBPUSD
|1
|VIE.PAR
|0
|REP.MAD
|6
|DBK.ETR
|1
|USDJPY
|0
|GOOG.NAS
|0
|XAGUSD
|3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|1.5K
|XAUUSD
|-248
|GBPUSD
|152
|VIE.PAR
|3K
|REP.MAD
|5.4K
|DBK.ETR
|9.1K
|USDJPY
|18
|GOOG.NAS
|591
|XAGUSD
|284
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +42.65 EUR
Peor transacción: -128 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +38.52 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -127.54 EUR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
itexsys-Platform
|0.00 × 4
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
Opogroup-Server1
|0.00 × 12
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
VantageInternational-Live 4
|0.29 × 75
Exness-MT5Real10
|0.33 × 9
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
GOMarketsIntl-Live
|0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
|0.62 × 84
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
OxSecurities-Live
|1.00 × 4
ICMarketsEU-MT5-4
|1.29 × 246
ICMarketsSC-MT5-2
|1.33 × 12593
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
Forex.com-Live 536
|1.70 × 158
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
GOMarketsMU-Live
|2.08 × 599
ForexClubBY-MT5 Real Server
|2.21 × 189
ICMarketsSC-MT5
|2.22 × 356
InstaForex-Server
|2.50 × 8
Exness-MT5Real7
|2.50 × 111
