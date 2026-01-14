SignaleKategorien
Groupe Perdigau Investissements

Tem9 11

Groupe Perdigau Investissements
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
39 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 7%
ICMarketsSC-MT5-4
1:300
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
120
Gewinntrades:
110 (91.66%)
Verlusttrades:
10 (8.33%)
Bester Trade:
42.65 EUR
Schlechtester Trade:
-127.54 EUR
Bruttoprofit:
197.15 EUR (25 346 pips)
Bruttoverlust:
-144.62 EUR (5 531 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
25 (38.52 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
48.69 EUR (4)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
6.43%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
20
Durchschn. Haltezeit:
24 Stunden
Erholungsfaktor:
0.41
Long-Positionen:
79 (65.83%)
Short-Positionen:
41 (34.17%)
Profit-Faktor:
1.36
Mathematische Gewinnerwartung:
0.44 EUR
Durchschnittlicher Profit:
1.79 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-14.46 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-127.54 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-127.54 EUR (1)
Wachstum pro Monat :
-0.23%
Jahresprognose:
-2.75%
Algo-Trading:
91%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.46 EUR
Maximaler:
127.77 EUR (11.28%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
10.32% (127.64 EUR)
Kapital:
10.38% (120.11 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 86
XAUUSD 24
GBPUSD 3
VIE.PAR 2
REP.MAD 1
DBK.ETR 1
USDJPY 1
GOOG.NAS 1
XAGUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 27
XAUUSD 23
GBPUSD 1
VIE.PAR 0
REP.MAD 6
DBK.ETR 1
USDJPY 0
GOOG.NAS 0
XAGUSD 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 1.5K
XAUUSD -248
GBPUSD 152
VIE.PAR 3K
REP.MAD 5.4K
DBK.ETR 9.1K
USDJPY 18
GOOG.NAS 591
XAGUSD 284
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +42.65 EUR
Schlechtester Trade: -128 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +38.52 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -127.54 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

VantageInternational-Live 15
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 4
Opogroup-Server1
0.00 × 12
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
VantageInternational-Live 4
0.29 × 75
Exness-MT5Real10
0.33 × 9
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
GOMarketsIntl-Live
0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
OxSecurities-Live
1.00 × 4
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
1.29 × 246
ICMarketsSC-MT5-2
1.33 × 12591
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
Forex.com-Live 536
1.70 × 158
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.21 × 189
ICMarketsSC-MT5
2.22 × 355
InstaForex-Server
2.50 × 8
noch 82 ...
Keine Bewertungen
2026.01.14 11:27
Trading operations on the account were performed for only 31 days. This comprises 11.57% of days out of the 268 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Tem9 11
30 USD pro Monat
7%
0
0
USD
1.2K
EUR
39
91%
120
91%
100%
1.36
0.44
EUR
10%
1:300
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.