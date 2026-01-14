SignauxSections
Groupe Perdigau Investissements

Tem9 11

Groupe Perdigau Investissements
0 avis
Fiabilité
39 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 7%
ICMarketsSC-MT5-4
1:300
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
120
Bénéfice trades:
110 (91.66%)
Perte trades:
10 (8.33%)
Meilleure transaction:
42.65 EUR
Pire transaction:
-127.54 EUR
Bénéfice brut:
197.15 EUR (25 346 pips)
Perte brute:
-144.62 EUR (5 531 pips)
Gains consécutifs maximales:
25 (38.52 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
48.69 EUR (4)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
6.43%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
20
Temps de détention moyen:
24 heures
Facteur de récupération:
0.41
Longs trades:
79 (65.83%)
Courts trades:
41 (34.17%)
Facteur de profit:
1.36
Rendement attendu:
0.44 EUR
Bénéfice moyen:
1.79 EUR
Perte moyenne:
-14.46 EUR
Pertes consécutives maximales:
1 (-127.54 EUR)
Perte consécutive maximale:
-127.54 EUR (1)
Croissance mensuelle:
-0.23%
Prévision annuelle:
-2.75%
Algo trading:
91%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.46 EUR
Maximal:
127.77 EUR (11.28%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
10.32% (127.64 EUR)
Par fonds propres:
10.38% (120.11 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 86
XAUUSD 24
GBPUSD 3
VIE.PAR 2
REP.MAD 1
DBK.ETR 1
USDJPY 1
GOOG.NAS 1
XAGUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 27
XAUUSD 23
GBPUSD 1
VIE.PAR 0
REP.MAD 6
DBK.ETR 1
USDJPY 0
GOOG.NAS 0
XAGUSD 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 1.5K
XAUUSD -248
GBPUSD 152
VIE.PAR 3K
REP.MAD 5.4K
DBK.ETR 9.1K
USDJPY 18
GOOG.NAS 591
XAGUSD 284
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +42.65 EUR
Pire transaction: -128 EUR
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +38.52 EUR
Perte consécutive maximale: -127.54 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

itexsys-Platform
0.00 × 4
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
VantageInternational-Live 15
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 12
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
VantageInternational-Live 4
0.29 × 75
Exness-MT5Real10
0.33 × 9
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
GOMarketsIntl-Live
0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
OxSecurities-Live
1.00 × 4
ICMarketsEU-MT5-4
1.29 × 246
ICMarketsSC-MT5-2
1.33 × 12590
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
Forex.com-Live 536
1.70 × 158
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.21 × 189
ICMarketsSC-MT5
2.23 × 354
InstaForex-Server
2.50 × 8
82 plus...
Aucun avis
2026.01.14 11:27
Trading operations on the account were performed for only 31 days. This comprises 11.57% of days out of the 268 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Tem9 11
30 USD par mois
7%
0
0
USD
1.2K
EUR
39
91%
120
91%
100%
1.36
0.44
EUR
10%
1:300
Copier

