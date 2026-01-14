SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / GoldOwl
Yongzhi Wu

GoldOwl

Yongzhi Wu
0 inceleme
Güvenilirlik
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 14%
TelaGroupLimited-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
296
Kârla kapanan işlemler:
155 (52.36%)
Zararla kapanan işlemler:
141 (47.64%)
En iyi işlem:
4 412.49 USD
En kötü işlem:
-4 403.40 USD
Brüt kâr:
40 751.06 USD (148 495 pips)
Brüt zarar:
-39 400.80 USD (141 955 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (1 600.65 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 739.19 USD (2)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
51.51%
Maks. mevduat yükü:
60.87%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
101
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
0.18
Alış işlemleri:
145 (48.99%)
Satış işlemleri:
151 (51.01%)
Kâr faktörü:
1.03
Beklenen getiri:
4.56 USD
Ortalama kâr:
262.91 USD
Ortalama zarar:
-279.44 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-1 933.10 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 413.20 USD (3)
Aylık büyüme:
15.47%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 998.62 USD
Maksimum:
7 381.80 USD (88.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
54.50% (7 381.80 USD)
Varlığa göre:
0.62% (71.10 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDs 145
XAUUSD.F 136
XAGUSD.F 9
XAGUSDs 6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDs 3.4K
XAUUSD.F -2.6K
XAGUSD.F 676
XAGUSDs -152
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDs 12K
XAUUSD.F -6.5K
XAGUSD.F -655
XAGUSDs 1.6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4 412.49 USD
En kötü işlem: -4 403 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +1 600.65 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 933.10 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TelaGroupLimited-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

黄金猫头鹰是一套专注于黄金期现价差结构的专业级智能交易系统。不同于依赖行情涨跌判断的传统策略，黄金猫头鹰通过实时监测黄金期货与现货之间的基差变化，在价格出现阶段性偏离时，自动构建期现双向对冲头寸，以获取价差回归所带来的稳健收益。


İnceleme yok
2026.01.14 06:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.14 06:29
A large drawdown may occur on the account again
