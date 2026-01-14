- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
296
Kârla kapanan işlemler:
155 (52.36%)
Zararla kapanan işlemler:
141 (47.64%)
En iyi işlem:
4 412.49 USD
En kötü işlem:
-4 403.40 USD
Brüt kâr:
40 751.06 USD (148 495 pips)
Brüt zarar:
-39 400.80 USD (141 955 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (1 600.65 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 739.19 USD (2)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
51.51%
Maks. mevduat yükü:
60.87%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
101
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
0.18
Alış işlemleri:
145 (48.99%)
Satış işlemleri:
151 (51.01%)
Kâr faktörü:
1.03
Beklenen getiri:
4.56 USD
Ortalama kâr:
262.91 USD
Ortalama zarar:
-279.44 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-1 933.10 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 413.20 USD (3)
Aylık büyüme:
15.47%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 998.62 USD
Maksimum:
7 381.80 USD (88.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
54.50% (7 381.80 USD)
Varlığa göre:
0.62% (71.10 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDs
|145
|XAUUSD.F
|136
|XAGUSD.F
|9
|XAGUSDs
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDs
|3.4K
|XAUUSD.F
|-2.6K
|XAGUSD.F
|676
|XAGUSDs
|-152
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDs
|12K
|XAUUSD.F
|-6.5K
|XAGUSD.F
|-655
|XAGUSDs
|1.6K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4 412.49 USD
En kötü işlem: -4 403 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +1 600.65 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 933.10 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TelaGroupLimited-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
黄金猫头鹰是一套专注于黄金期现价差结构的专业级智能交易系统。不同于依赖行情涨跌判断的传统策略，黄金猫头鹰通过实时监测黄金期货与现货之间的基差变化，在价格出现阶段性偏离时，自动构建期现双向对冲头寸，以获取价差回归所带来的稳健收益。
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
14%
0
0
USD
USD
12K
USD
USD
5
0%
296
52%
52%
1.03
4.56
USD
USD
55%
1:100