シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / GoldOwl
Yongzhi Wu

GoldOwl

Yongzhi Wu
レビュー0件
信頼性
5週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 14%
TelaGroupLimited-Live
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
296
利益トレード:
155 (52.36%)
損失トレード:
141 (47.64%)
ベストトレード:
4 412.49 USD
最悪のトレード:
-4 403.40 USD
総利益:
40 751.06 USD (148 495 pips)
総損失:
-39 400.80 USD (141 955 pips)
最大連続の勝ち:
5 (1 600.65 USD)
最大連続利益:
4 739.19 USD (2)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
57.39%
最大入金額:
60.87%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
101
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
0.18
長いトレード:
145 (48.99%)
短いトレード:
151 (51.01%)
プロフィットファクター:
1.03
期待されたペイオフ:
4.56 USD
平均利益:
262.91 USD
平均損失:
-279.44 USD
最大連続の負け:
7 (-1 933.10 USD)
最大連続損失:
-4 413.20 USD (3)
月間成長:
15.47%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
3 998.62 USD
最大の:
7 381.80 USD (88.05%)
比較ドローダウン:
残高による:
54.50% (7 381.80 USD)
エクイティによる:
0.62% (71.10 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSDs 145
XAUUSD.F 136
XAGUSD.F 9
XAGUSDs 6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSDs 3.4K
XAUUSD.F -2.6K
XAGUSD.F 676
XAGUSDs -152
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSDs 12K
XAUUSD.F -6.5K
XAGUSD.F -655
XAGUSDs 1.6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +4 412.49 USD
最悪のトレード: -4 403 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +1 600.65 USD
最大連続損失: -1 933.10 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TelaGroupLimited-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

黄金猫头鹰是一套专注于黄金期现价差结构的专业级智能交易系统。不同于依赖行情涨跌判断的传统策略，黄金猫头鹰通过实时监测黄金期货与现货之间的基差变化，在价格出现阶段性偏离时，自动构建期现双向对冲头寸，以获取价差回归所带来的稳健收益。


レビューなし
2026.01.14 06:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.14 06:29
A large drawdown may occur on the account again
