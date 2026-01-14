- 成長
トレード:
296
利益トレード:
155 (52.36%)
損失トレード:
141 (47.64%)
ベストトレード:
4 412.49 USD
最悪のトレード:
-4 403.40 USD
総利益:
40 751.06 USD (148 495 pips)
総損失:
-39 400.80 USD (141 955 pips)
最大連続の勝ち:
5 (1 600.65 USD)
最大連続利益:
4 739.19 USD (2)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
57.39%
最大入金額:
60.87%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
101
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
0.18
長いトレード:
145 (48.99%)
短いトレード:
151 (51.01%)
プロフィットファクター:
1.03
期待されたペイオフ:
4.56 USD
平均利益:
262.91 USD
平均損失:
-279.44 USD
最大連続の負け:
7 (-1 933.10 USD)
最大連続損失:
-4 413.20 USD (3)
月間成長:
15.47%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
3 998.62 USD
最大の:
7 381.80 USD (88.05%)
比較ドローダウン:
残高による:
54.50% (7 381.80 USD)
エクイティによる:
0.62% (71.10 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDs
|145
|XAUUSD.F
|136
|XAGUSD.F
|9
|XAGUSDs
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDs
|3.4K
|XAUUSD.F
|-2.6K
|XAGUSD.F
|676
|XAGUSDs
|-152
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDs
|12K
|XAUUSD.F
|-6.5K
|XAGUSD.F
|-655
|XAGUSDs
|1.6K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TelaGroupLimited-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
黄金猫头鹰是一套专注于黄金期现价差结构的专业级智能交易系统。不同于依赖行情涨跌判断的传统策略，黄金猫头鹰通过实时监测黄金期货与现货之间的基差变化，在价格出现阶段性偏离时，自动构建期现双向对冲头寸，以获取价差回归所带来的稳健收益。
