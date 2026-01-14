СигналыРазделы
Yongzhi Wu

GoldOwl

Yongzhi Wu
0 отзывов
Надежность
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 14%
TelaGroupLimited-Live
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
296
Прибыльных трейдов:
155 (52.36%)
Убыточных трейдов:
141 (47.64%)
Лучший трейд:
4 412.49 USD
Худший трейд:
-4 403.40 USD
Общая прибыль:
40 751.06 USD (148 495 pips)
Общий убыток:
-39 400.80 USD (141 955 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (1 600.65 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 739.19 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
57.39%
Макс. загрузка депозита:
60.87%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
101
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
0.18
Длинных трейдов:
145 (48.99%)
Коротких трейдов:
151 (51.01%)
Профит фактор:
1.03
Мат. ожидание:
4.56 USD
Средняя прибыль:
262.91 USD
Средний убыток:
-279.44 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-1 933.10 USD)
Макс. убыток в серии:
-4 413.20 USD (3)
Прирост в месяц:
15.47%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3 998.62 USD
Максимальная:
7 381.80 USD (88.05%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
54.50% (7 381.80 USD)
По эквити:
0.62% (71.10 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDs 145
XAUUSD.F 136
XAGUSD.F 9
XAGUSDs 6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDs 3.4K
XAUUSD.F -2.6K
XAGUSD.F 676
XAGUSDs -152
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDs 12K
XAUUSD.F -6.5K
XAGUSD.F -655
XAGUSDs 1.6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +4 412.49 USD
Худший трейд: -4 403 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +1 600.65 USD
Макс. убыток в серии: -1 933.10 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TelaGroupLimited-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

黄金猫头鹰是一套专注于黄金期现价差结构的专业级智能交易系统。不同于依赖行情涨跌判断的传统策略，黄金猫头鹰通过实时监测黄金期货与现货之间的基差变化，在价格出现阶段性偏离时，自动构建期现双向对冲头寸，以获取价差回归所带来的稳健收益。


Нет отзывов
2026.01.14 06:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.14 06:29
A large drawdown may occur on the account again
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
GoldOwl
30 USD в месяц
14%
0
0
USD
12K
USD
5
0%
296
52%
57%
1.03
4.56
USD
55%
1:100
