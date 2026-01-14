- Прирост
Всего трейдов:
296
Прибыльных трейдов:
155 (52.36%)
Убыточных трейдов:
141 (47.64%)
Лучший трейд:
4 412.49 USD
Худший трейд:
-4 403.40 USD
Общая прибыль:
40 751.06 USD (148 495 pips)
Общий убыток:
-39 400.80 USD (141 955 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (1 600.65 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 739.19 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
57.39%
Макс. загрузка депозита:
60.87%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
101
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
0.18
Длинных трейдов:
145 (48.99%)
Коротких трейдов:
151 (51.01%)
Профит фактор:
1.03
Мат. ожидание:
4.56 USD
Средняя прибыль:
262.91 USD
Средний убыток:
-279.44 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-1 933.10 USD)
Макс. убыток в серии:
-4 413.20 USD (3)
Прирост в месяц:
15.47%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3 998.62 USD
Максимальная:
7 381.80 USD (88.05%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
54.50% (7 381.80 USD)
По эквити:
0.62% (71.10 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDs
|145
|XAUUSD.F
|136
|XAGUSD.F
|9
|XAGUSDs
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDs
|3.4K
|XAUUSD.F
|-2.6K
|XAGUSD.F
|676
|XAGUSDs
|-152
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDs
|12K
|XAUUSD.F
|-6.5K
|XAGUSD.F
|-655
|XAGUSDs
|1.6K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +4 412.49 USD
Худший трейд: -4 403 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +1 600.65 USD
Макс. убыток в серии: -1 933.10 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TelaGroupLimited-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
黄金猫头鹰是一套专注于黄金期现价差结构的专业级智能交易系统。不同于依赖行情涨跌判断的传统策略，黄金猫头鹰通过实时监测黄金期货与现货之间的基差变化，在价格出现阶段性偏离时，自动构建期现双向对冲头寸，以获取价差回归所带来的稳健收益。
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
14%
0
0
USD
USD
12K
USD
USD
5
0%
296
52%
57%
1.03
4.56
USD
USD
55%
1:100