Yongzhi Wu

GoldOwl

Yongzhi Wu
0 comentários
Confiabilidade
5 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 14%
TelaGroupLimited-Live
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
296
Negociações com lucro:
155 (52.36%)
Negociações com perda:
141 (47.64%)
Melhor negociação:
4 412.49 USD
Pior negociação:
-4 403.40 USD
Lucro bruto:
40 751.06 USD (148 495 pips)
Perda bruta:
-39 400.80 USD (141 955 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (1 600.65 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4 739.19 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
53.65%
Depósito máximo carregado:
60.87%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
101
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
0.18
Negociações longas:
145 (48.99%)
Negociações curtas:
151 (51.01%)
Fator de lucro:
1.03
Valor esperado:
4.56 USD
Lucro médio:
262.91 USD
Perda média:
-279.44 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-1 933.10 USD)
Máxima perda consecutiva:
-4 413.20 USD (3)
Crescimento mensal:
15.47%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3 998.62 USD
Máximo:
7 381.80 USD (88.05%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
54.50% (7 381.80 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.62% (71.10 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSDs 145
XAUUSD.F 136
XAGUSD.F 9
XAGUSDs 6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSDs 3.4K
XAUUSD.F -2.6K
XAGUSD.F 676
XAGUSDs -152
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSDs 12K
XAUUSD.F -6.5K
XAGUSD.F -655
XAGUSDs 1.6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +4 412.49 USD
Pior negociação: -4 403 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +1 600.65 USD
Máxima perda consecutiva: -1 933.10 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TelaGroupLimited-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

黄金猫头鹰是一套专注于黄金期现价差结构的专业级智能交易系统。不同于依赖行情涨跌判断的传统策略，黄金猫头鹰通过实时监测黄金期货与现货之间的基差变化，在价格出现阶段性偏离时，自动构建期现双向对冲头寸，以获取价差回归所带来的稳健收益。


Sem comentários
2026.01.14 06:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.14 06:29
A large drawdown may occur on the account again
