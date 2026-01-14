- Crescimento
Negociações:
296
Negociações com lucro:
155 (52.36%)
Negociações com perda:
141 (47.64%)
Melhor negociação:
4 412.49 USD
Pior negociação:
-4 403.40 USD
Lucro bruto:
40 751.06 USD (148 495 pips)
Perda bruta:
-39 400.80 USD (141 955 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (1 600.65 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4 739.19 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
53.65%
Depósito máximo carregado:
60.87%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
101
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
0.18
Negociações longas:
145 (48.99%)
Negociações curtas:
151 (51.01%)
Fator de lucro:
1.03
Valor esperado:
4.56 USD
Lucro médio:
262.91 USD
Perda média:
-279.44 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-1 933.10 USD)
Máxima perda consecutiva:
-4 413.20 USD (3)
Crescimento mensal:
15.47%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3 998.62 USD
Máximo:
7 381.80 USD (88.05%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
54.50% (7 381.80 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.62% (71.10 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDs
|145
|XAUUSD.F
|136
|XAGUSD.F
|9
|XAGUSDs
|6
|
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDs
|3.4K
|XAUUSD.F
|-2.6K
|XAGUSD.F
|676
|XAGUSDs
|-152
|
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDs
|12K
|XAUUSD.F
|-6.5K
|XAGUSD.F
|-655
|XAGUSDs
|1.6K
|
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +4 412.49 USD
Pior negociação: -4 403 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +1 600.65 USD
Máxima perda consecutiva: -1 933.10 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TelaGroupLimited-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
黄金猫头鹰是一套专注于黄金期现价差结构的专业级智能交易系统。不同于依赖行情涨跌判断的传统策略，黄金猫头鹰通过实时监测黄金期货与现货之间的基差变化，在价格出现阶段性偏离时，自动构建期现双向对冲头寸，以获取价差回归所带来的稳健收益。
