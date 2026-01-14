- Croissance
Trades:
296
Bénéfice trades:
155 (52.36%)
Perte trades:
141 (47.64%)
Meilleure transaction:
4 412.49 USD
Pire transaction:
-4 403.40 USD
Bénéfice brut:
40 751.06 USD (148 495 pips)
Perte brute:
-39 400.80 USD (141 955 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (1 600.65 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
4 739.19 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
49.18%
Charge de dépôt maximale:
60.87%
Dernier trade:
57 il y a des minutes
Trades par semaine:
101
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
0.18
Longs trades:
145 (48.99%)
Courts trades:
151 (51.01%)
Facteur de profit:
1.03
Rendement attendu:
4.56 USD
Bénéfice moyen:
262.91 USD
Perte moyenne:
-279.44 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-1 933.10 USD)
Perte consécutive maximale:
-4 413.20 USD (3)
Croissance mensuelle:
15.47%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3 998.62 USD
Maximal:
7 381.80 USD (88.05%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
54.50% (7 381.80 USD)
Par fonds propres:
0.62% (71.10 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSDs
|145
|XAUUSD.F
|136
|XAGUSD.F
|9
|XAGUSDs
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSDs
|3.4K
|XAUUSD.F
|-2.6K
|XAGUSD.F
|676
|XAGUSDs
|-152
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSDs
|12K
|XAUUSD.F
|-6.5K
|XAGUSD.F
|-655
|XAGUSDs
|1.6K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|XAGUSDs
|1.6K

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TelaGroupLimited-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
黄金猫头鹰是一套专注于黄金期现价差结构的专业级智能交易系统。不同于依赖行情涨跌判断的传统策略，黄金猫头鹰通过实时监测黄金期货与现货之间的基差变化，在价格出现阶段性偏离时，自动构建期现双向对冲头寸，以获取价差回归所带来的稳健收益。
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
14%
0
0
USD
USD
12K
USD
USD
5
0%
296
52%
49%
1.03
4.56
USD
USD
55%
1:100