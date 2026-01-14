시그널섹션
Yongzhi Wu

GoldOwl

Yongzhi Wu
0 리뷰
안정성
5
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 14%
TelaGroupLimited-Live
1:100
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
300
이익 거래:
157 (52.33%)
손실 거래:
143 (47.67%)
최고의 거래:
4 412.49 USD
최악의 거래:
-4 403.40 USD
총 수익:
41 379.71 USD (151 615 pips)
총 손실:
-40 007.80 USD (144 949 pips)
연속 최대 이익:
5 (1 600.65 USD)
연속 최대 이익:
4 739.19 USD (2)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
82.79%
최대 입금량:
66.97%
최근 거래:
55 분 전
주별 거래 수:
76
평균 유지 시간:
5 시간
회복 요인:
0.19
롱(주식매수):
147 (49.00%)
숏(주식차입매도):
153 (51.00%)
수익 요인:
1.03
기대수익:
4.57 USD
평균 이익:
263.57 USD
평균 손실:
-279.77 USD
연속 최대 손실:
7 (-1 933.10 USD)
연속 최대 손실:
-4 413.20 USD (3)
월별 성장률:
13.71%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
3 998.62 USD
최대한의:
7 381.80 USD (88.05%)
상대적 삭감:
잔고별:
54.50% (7 381.80 USD)
자본금별:
2.07% (238.13 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSDs 146
XAUUSD.F 137
XAGUSD.F 10
XAGUSDs 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSDs 4K
XAUUSD.F -3.1K
XAGUSD.F 717
XAGUSDs -187
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSDs 15K
XAUUSD.F -9.4K
XAGUSD.F -491
XAGUSDs 1.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +4 412.49 USD
최악의 거래: -4 403 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +1 600.65 USD
연속 최대 손실: -1 933.10 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "TelaGroupLimited-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

黄金猫头鹰是一套专注于黄金期现价差结构的专业级智能交易系统。不同于依赖行情涨跌判断的传统策略，黄金猫头鹰通过实时监测黄金期货与现货之间的基差变化，在价格出现阶段性偏离时，自动构建期现双向对冲头寸，以获取价差回归所带来的稳健收益。


리뷰 없음
2026.01.14 06:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.14 06:29
A large drawdown may occur on the account again
