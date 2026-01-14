- 成长
交易:
296
盈利交易:
155 (52.36%)
亏损交易:
141 (47.64%)
最好交易:
4 412.49 USD
最差交易:
-4 403.40 USD
毛利:
40 751.06 USD (148 495 pips)
毛利亏损:
-39 400.80 USD (141 955 pips)
最大连续赢利:
5 (1 600.65 USD)
最大连续盈利:
4 739.19 USD (2)
夏普比率:
0.06
交易活动:
55.60%
最大入金加载:
60.87%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
101
平均持有时间:
5 小时
采收率:
0.18
长期交易:
145 (48.99%)
短期交易:
151 (51.01%)
利润因子:
1.03
预期回报:
4.56 USD
平均利润:
262.91 USD
平均损失:
-279.44 USD
最大连续失误:
7 (-1 933.10 USD)
最大连续亏损:
-4 413.20 USD (3)
每月增长:
15.47%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
3 998.62 USD
最大值:
7 381.80 USD (88.05%)
相对跌幅:
结余:
54.50% (7 381.80 USD)
净值:
0.62% (71.10 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDs
|145
|XAUUSD.F
|136
|XAGUSD.F
|9
|XAGUSDs
|6
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDs
|3.4K
|XAUUSD.F
|-2.6K
|XAGUSD.F
|676
|XAGUSDs
|-152
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDs
|12K
|XAUUSD.F
|-6.5K
|XAGUSD.F
|-655
|XAGUSDs
|1.6K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +4 412.49 USD
最差交易: -4 403 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +1 600.65 USD
最大连续亏损: -1 933.10 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 TelaGroupLimited-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
黄金猫头鹰是一套专注于黄金期现价差结构的专业级智能交易系统。不同于依赖行情涨跌判断的传统策略，黄金猫头鹰通过实时监测黄金期货与现货之间的基差变化，在价格出现阶段性偏离时，自动构建期现双向对冲头寸，以获取价差回归所带来的稳健收益。
