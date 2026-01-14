信号部分
信号 / MetaTrader 4 / GoldOwl
Yongzhi Wu

GoldOwl

Yongzhi Wu
0条评论
可靠性
5
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 14%
TelaGroupLimited-Live
1:100
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
296
盈利交易:
155 (52.36%)
亏损交易:
141 (47.64%)
最好交易:
4 412.49 USD
最差交易:
-4 403.40 USD
毛利:
40 751.06 USD (148 495 pips)
毛利亏损:
-39 400.80 USD (141 955 pips)
最大连续赢利:
5 (1 600.65 USD)
最大连续盈利:
4 739.19 USD (2)
夏普比率:
0.06
交易活动:
55.60%
最大入金加载:
60.87%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
101
平均持有时间:
5 小时
采收率:
0.18
长期交易:
145 (48.99%)
短期交易:
151 (51.01%)
利润因子:
1.03
预期回报:
4.56 USD
平均利润:
262.91 USD
平均损失:
-279.44 USD
最大连续失误:
7 (-1 933.10 USD)
最大连续亏损:
-4 413.20 USD (3)
每月增长:
15.47%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
3 998.62 USD
最大值:
7 381.80 USD (88.05%)
相对跌幅:
结余:
54.50% (7 381.80 USD)
净值:
0.62% (71.10 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSDs 145
XAUUSD.F 136
XAGUSD.F 9
XAGUSDs 6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSDs 3.4K
XAUUSD.F -2.6K
XAGUSD.F 676
XAGUSDs -152
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSDs 12K
XAUUSD.F -6.5K
XAGUSD.F -655
XAGUSDs 1.6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +4 412.49 USD
最差交易: -4 403 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +1 600.65 USD
最大连续亏损: -1 933.10 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 TelaGroupLimited-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

黄金猫头鹰是一套专注于黄金期现价差结构的专业级智能交易系统。不同于依赖行情涨跌判断的传统策略，黄金猫头鹰通过实时监测黄金期货与现货之间的基差变化，在价格出现阶段性偏离时，自动构建期现双向对冲头寸，以获取价差回归所带来的稳健收益。


没有评论
2026.01.14 06:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.14 06:29
A large drawdown may occur on the account again
