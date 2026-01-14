SeñalesSecciones
Yongzhi Wu

GoldOwl

Yongzhi Wu
0 comentarios
Fiabilidad
5 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 14%
TelaGroupLimited-Live
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
300
Transacciones Rentables:
157 (52.33%)
Transacciones Irrentables:
143 (47.67%)
Mejor transacción:
4 412.49 USD
Peor transacción:
-4 403.40 USD
Beneficio Bruto:
41 379.71 USD (151 615 pips)
Pérdidas Brutas:
-40 007.80 USD (144 949 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (1 600.65 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
4 739.19 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
82.79%
Carga máxima del depósito:
66.97%
Último trade:
45 minutos
Trades a la semana:
76
Tiempo medio de espera:
5 horas
Factor de Recuperación:
0.19
Transacciones Largas:
147 (49.00%)
Transacciones Cortas:
153 (51.00%)
Factor de Beneficio:
1.03
Beneficio Esperado:
4.57 USD
Beneficio medio:
263.57 USD
Pérdidas medias:
-279.77 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-1 933.10 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-4 413.20 USD (3)
Crecimiento al mes:
13.71%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
3 998.62 USD
Máxima:
7 381.80 USD (88.05%)
Reducción relativa:
De balance:
54.50% (7 381.80 USD)
De fondos:
2.07% (238.13 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSDs 146
XAUUSD.F 137
XAGUSD.F 10
XAGUSDs 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSDs 4K
XAUUSD.F -3.1K
XAGUSD.F 717
XAGUSDs -187
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSDs 15K
XAUUSD.F -9.4K
XAGUSD.F -491
XAGUSDs 1.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +4 412.49 USD
Peor transacción: -4 403 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +1 600.65 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 933.10 USD

黄金猫头鹰是一套专注于黄金期现价差结构的专业级智能交易系统。不同于依赖行情涨跌判断的传统策略，黄金猫头鹰通过实时监测黄金期货与现货之间的基差变化，在价格出现阶段性偏离时，自动构建期现双向对冲头寸，以获取价差回归所带来的稳健收益。


2026.01.14 06:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.14 06:29
A large drawdown may occur on the account again
