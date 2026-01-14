- Incremento
Total de Trades:
300
Transacciones Rentables:
157 (52.33%)
Transacciones Irrentables:
143 (47.67%)
Mejor transacción:
4 412.49 USD
Peor transacción:
-4 403.40 USD
Beneficio Bruto:
41 379.71 USD (151 615 pips)
Pérdidas Brutas:
-40 007.80 USD (144 949 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (1 600.65 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
4 739.19 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
82.79%
Carga máxima del depósito:
66.97%
Último trade:
45 minutos
Trades a la semana:
76
Tiempo medio de espera:
5 horas
Factor de Recuperación:
0.19
Transacciones Largas:
147 (49.00%)
Transacciones Cortas:
153 (51.00%)
Factor de Beneficio:
1.03
Beneficio Esperado:
4.57 USD
Beneficio medio:
263.57 USD
Pérdidas medias:
-279.77 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-1 933.10 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-4 413.20 USD (3)
Crecimiento al mes:
13.71%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
3 998.62 USD
Máxima:
7 381.80 USD (88.05%)
Reducción relativa:
De balance:
54.50% (7 381.80 USD)
De fondos:
2.07% (238.13 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSDs
|146
|XAUUSD.F
|137
|XAGUSD.F
|10
|XAGUSDs
|7
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSDs
|4K
|XAUUSD.F
|-3.1K
|XAGUSD.F
|717
|XAGUSDs
|-187
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSDs
|15K
|XAUUSD.F
|-9.4K
|XAGUSD.F
|-491
|XAGUSDs
|1.4K
Mejor transacción: +4 412.49 USD
Peor transacción: -4 403 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +1 600.65 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 933.10 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "TelaGroupLimited-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
黄金猫头鹰是一套专注于黄金期现价差结构的专业级智能交易系统。不同于依赖行情涨跌判断的传统策略，黄金猫头鹰通过实时监测黄金期货与现货之间的基差变化，在价格出现阶段性偏离时，自动构建期现双向对冲头寸，以获取价差回归所带来的稳健收益。
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
14%
0
0
USD
USD
12K
USD
USD
5
0%
300
52%
83%
1.03
4.57
USD
USD
55%
1:100