- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
296
Profit Trade:
155 (52.36%)
Loss Trade:
141 (47.64%)
Best Trade:
4 412.49 USD
Worst Trade:
-4 403.40 USD
Profitto lordo:
40 751.06 USD (148 495 pips)
Perdita lorda:
-39 400.80 USD (141 955 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (1 600.65 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 739.19 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
51.51%
Massimo carico di deposito:
60.87%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
101
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
0.18
Long Trade:
145 (48.99%)
Short Trade:
151 (51.01%)
Fattore di profitto:
1.03
Profitto previsto:
4.56 USD
Profitto medio:
262.91 USD
Perdita media:
-279.44 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-1 933.10 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 413.20 USD (3)
Crescita mensile:
15.47%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 998.62 USD
Massimale:
7 381.80 USD (88.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
54.50% (7 381.80 USD)
Per equità:
0.62% (71.10 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDs
|145
|XAUUSD.F
|136
|XAGUSD.F
|9
|XAGUSDs
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDs
|3.4K
|XAUUSD.F
|-2.6K
|XAGUSD.F
|676
|XAGUSDs
|-152
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDs
|12K
|XAUUSD.F
|-6.5K
|XAGUSD.F
|-655
|XAGUSDs
|1.6K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4 412.49 USD
Worst Trade: -4 403 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +1 600.65 USD
Massima perdita consecutiva: -1 933.10 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TelaGroupLimited-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
黄金猫头鹰是一套专注于黄金期现价差结构的专业级智能交易系统。不同于依赖行情涨跌判断的传统策略，黄金猫头鹰通过实时监测黄金期货与现货之间的基差变化，在价格出现阶段性偏离时，自动构建期现双向对冲头寸，以获取价差回归所带来的稳健收益。
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
14%
0
0
USD
USD
12K
USD
USD
5
0%
296
52%
52%
1.03
4.56
USD
USD
55%
1:100