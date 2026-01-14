SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / GoldOwl
Yongzhi Wu

GoldOwl

Yongzhi Wu
0 recensioni
Affidabilità
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 14%
TelaGroupLimited-Live
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
296
Profit Trade:
155 (52.36%)
Loss Trade:
141 (47.64%)
Best Trade:
4 412.49 USD
Worst Trade:
-4 403.40 USD
Profitto lordo:
40 751.06 USD (148 495 pips)
Perdita lorda:
-39 400.80 USD (141 955 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (1 600.65 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 739.19 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
51.51%
Massimo carico di deposito:
60.87%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
101
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
0.18
Long Trade:
145 (48.99%)
Short Trade:
151 (51.01%)
Fattore di profitto:
1.03
Profitto previsto:
4.56 USD
Profitto medio:
262.91 USD
Perdita media:
-279.44 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-1 933.10 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 413.20 USD (3)
Crescita mensile:
15.47%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 998.62 USD
Massimale:
7 381.80 USD (88.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
54.50% (7 381.80 USD)
Per equità:
0.62% (71.10 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDs 145
XAUUSD.F 136
XAGUSD.F 9
XAGUSDs 6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDs 3.4K
XAUUSD.F -2.6K
XAGUSD.F 676
XAGUSDs -152
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDs 12K
XAUUSD.F -6.5K
XAGUSD.F -655
XAGUSDs 1.6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4 412.49 USD
Worst Trade: -4 403 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +1 600.65 USD
Massima perdita consecutiva: -1 933.10 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TelaGroupLimited-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

黄金猫头鹰是一套专注于黄金期现价差结构的专业级智能交易系统。不同于依赖行情涨跌判断的传统策略，黄金猫头鹰通过实时监测黄金期货与现货之间的基差变化，在价格出现阶段性偏离时，自动构建期现双向对冲头寸，以获取价差回归所带来的稳健收益。


Non ci sono recensioni
2026.01.14 06:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.14 06:29
A large drawdown may occur on the account again
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
GoldOwl
30USD al mese
14%
0
0
USD
12K
USD
5
0%
296
52%
52%
1.03
4.56
USD
55%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.