- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
296
Gewinntrades:
155 (52.36%)
Verlusttrades:
141 (47.64%)
Bester Trade:
4 412.49 USD
Schlechtester Trade:
-4 403.40 USD
Bruttoprofit:
40 751.06 USD (148 495 pips)
Bruttoverlust:
-39 400.80 USD (141 955 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (1 600.65 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
4 739.19 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
57.39%
Max deposit load:
60.87%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
101
Durchschn. Haltezeit:
5 Stunden
Erholungsfaktor:
0.18
Long-Positionen:
145 (48.99%)
Short-Positionen:
151 (51.01%)
Profit-Faktor:
1.03
Mathematische Gewinnerwartung:
4.56 USD
Durchschnittlicher Profit:
262.91 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-279.44 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-1 933.10 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-4 413.20 USD (3)
Wachstum pro Monat :
15.47%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
3 998.62 USD
Maximaler:
7 381.80 USD (88.05%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
54.50% (7 381.80 USD)
Kapital:
0.62% (71.10 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSDs
|145
|XAUUSD.F
|136
|XAGUSD.F
|9
|XAGUSDs
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSDs
|3.4K
|XAUUSD.F
|-2.6K
|XAGUSD.F
|676
|XAGUSDs
|-152
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSDs
|12K
|XAUUSD.F
|-6.5K
|XAGUSD.F
|-655
|XAGUSDs
|1.6K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +4 412.49 USD
Schlechtester Trade: -4 403 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 600.65 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 933.10 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "TelaGroupLimited-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
黄金猫头鹰是一套专注于黄金期现价差结构的专业级智能交易系统。不同于依赖行情涨跌判断的传统策略，黄金猫头鹰通过实时监测黄金期货与现货之间的基差变化，在价格出现阶段性偏离时，自动构建期现双向对冲头寸，以获取价差回归所带来的稳健收益。
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
14%
0
0
USD
USD
12K
USD
USD
5
0%
296
52%
57%
1.03
4.56
USD
USD
55%
1:100