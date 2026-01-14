SignaleKategorien
Yongzhi Wu

GoldOwl

Yongzhi Wu
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
5 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 14%
TelaGroupLimited-Live
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
296
Gewinntrades:
155 (52.36%)
Verlusttrades:
141 (47.64%)
Bester Trade:
4 412.49 USD
Schlechtester Trade:
-4 403.40 USD
Bruttoprofit:
40 751.06 USD (148 495 pips)
Bruttoverlust:
-39 400.80 USD (141 955 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (1 600.65 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
4 739.19 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
57.39%
Max deposit load:
60.87%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
101
Durchschn. Haltezeit:
5 Stunden
Erholungsfaktor:
0.18
Long-Positionen:
145 (48.99%)
Short-Positionen:
151 (51.01%)
Profit-Faktor:
1.03
Mathematische Gewinnerwartung:
4.56 USD
Durchschnittlicher Profit:
262.91 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-279.44 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-1 933.10 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-4 413.20 USD (3)
Wachstum pro Monat :
15.47%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
3 998.62 USD
Maximaler:
7 381.80 USD (88.05%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
54.50% (7 381.80 USD)
Kapital:
0.62% (71.10 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSDs 145
XAUUSD.F 136
XAGUSD.F 9
XAGUSDs 6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSDs 3.4K
XAUUSD.F -2.6K
XAGUSD.F 676
XAGUSDs -152
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSDs 12K
XAUUSD.F -6.5K
XAGUSD.F -655
XAGUSDs 1.6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +4 412.49 USD
Schlechtester Trade: -4 403 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 600.65 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 933.10 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "TelaGroupLimited-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

黄金猫头鹰是一套专注于黄金期现价差结构的专业级智能交易系统。不同于依赖行情涨跌判断的传统策略，黄金猫头鹰通过实时监测黄金期货与现货之间的基差变化，在价格出现阶段性偏离时，自动构建期现双向对冲头寸，以获取价差回归所带来的稳健收益。


Keine Bewertungen
2026.01.14 06:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.14 06:29
A large drawdown may occur on the account again
