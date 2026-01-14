- Büyüme
İşlemler:
26
Kârla kapanan işlemler:
7 (26.92%)
Zararla kapanan işlemler:
19 (73.08%)
En iyi işlem:
8.44 USD
En kötü işlem:
-7.75 USD
Brüt kâr:
32.77 USD (1 412 pips)
Brüt zarar:
-54.25 USD (3 246 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (8.56 USD)
Maksimum ardışık kâr:
8.56 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.18
Alım-satım etkinliği:
34.60%
Maks. mevduat yükü:
60.85%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
-0.58
Alış işlemleri:
4 (15.38%)
Satış işlemleri:
22 (84.62%)
Kâr faktörü:
0.60
Beklenen getiri:
-0.83 USD
Ortalama kâr:
4.68 USD
Ortalama zarar:
-2.86 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-21.54 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-25.79 USD (6)
Aylık büyüme:
-8.32%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
37.25 USD
Maksimum:
37.25 USD (20.50%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.57% (37.25 USD)
Varlığa göre:
1.96% (3.10 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|7
|USDJPY
|5
|EURJPY
|4
|EURUSD
|3
|USDCHF
|3
|GBPJPY
|2
|NZDUSD
|2
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDUSD
|-1
|USDJPY
|-13
|EURJPY
|-10
|EURUSD
|10
|USDCHF
|-10
|GBPJPY
|-3
|NZDUSD
|6
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDUSD
|137
|USDJPY
|-1.1K
|EURJPY
|-1.1K
|EURUSD
|497
|USDCHF
|-396
|GBPJPY
|-257
|NZDUSD
|300
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +8.44 USD
En kötü işlem: -8 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +8.56 USD
Maksimum ardışık zarar: -21.54 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Forex.com-Live 536" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
I am a seasoned trading veteran with a disciplined, systematic approach, targeting steady monthly returns of 7-10% while prioritizing risk management to avoid significant drawdowns. My strategy relies on four precise entry conditions, one clear profit target, and a single defined risk level for every trade. I maintain consistency and professionalism, adhering strictly to my proven methodology. Account performance tracking began in May 2025, with prior months showing March 2025 at 7% and April 2025 at 3% returns.
