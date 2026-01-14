SinyallerBölümler
Terry Belin

LeonidasfxMt5

Terry Belin
0 inceleme
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 49 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -12%
Forex.com-Live 536
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
26
Kârla kapanan işlemler:
7 (26.92%)
Zararla kapanan işlemler:
19 (73.08%)
En iyi işlem:
8.44 USD
En kötü işlem:
-7.75 USD
Brüt kâr:
32.77 USD (1 412 pips)
Brüt zarar:
-54.25 USD (3 246 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (8.56 USD)
Maksimum ardışık kâr:
8.56 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.18
Alım-satım etkinliği:
34.60%
Maks. mevduat yükü:
60.85%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
-0.58
Alış işlemleri:
4 (15.38%)
Satış işlemleri:
22 (84.62%)
Kâr faktörü:
0.60
Beklenen getiri:
-0.83 USD
Ortalama kâr:
4.68 USD
Ortalama zarar:
-2.86 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-21.54 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-25.79 USD (6)
Aylık büyüme:
-8.32%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
37.25 USD
Maksimum:
37.25 USD (20.50%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.57% (37.25 USD)
Varlığa göre:
1.96% (3.10 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDUSD 7
USDJPY 5
EURJPY 4
EURUSD 3
USDCHF 3
GBPJPY 2
NZDUSD 2
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDUSD -1
USDJPY -13
EURJPY -10
EURUSD 10
USDCHF -10
GBPJPY -3
NZDUSD 6
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDUSD 137
USDJPY -1.1K
EURJPY -1.1K
EURUSD 497
USDCHF -396
GBPJPY -257
NZDUSD 300
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +8.44 USD
En kötü işlem: -8 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +8.56 USD
Maksimum ardışık zarar: -21.54 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Forex.com-Live 536" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Forex.com-Live 536
0.00 × 14
Exness-MT5Real38
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
1.67 × 6
I am a seasoned trading veteran with a disciplined, systematic approach, targeting steady monthly returns of 7-10% while prioritizing risk management to avoid significant drawdowns. My strategy relies on four precise entry conditions, one clear profit target, and a single defined risk level for every trade. I maintain consistency and professionalism, adhering strictly to my proven methodology. Account performance tracking began in May 2025, with prior months showing March 2025 at 7% and April 2025 at 3% returns.  
İnceleme yok
2026.01.14 01:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.14 01:36
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
