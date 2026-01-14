SegnaliSezioni
Terry Belin

LeonidasfxMt5

Terry Belin
0 recensioni
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 49 USD al mese
crescita dal 2025 -12%
Forex.com-Live 536
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
26
Profit Trade:
7 (26.92%)
Loss Trade:
19 (73.08%)
Best Trade:
8.44 USD
Worst Trade:
-7.75 USD
Profitto lordo:
32.77 USD (1 412 pips)
Perdita lorda:
-54.25 USD (3 246 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (8.56 USD)
Massimo profitto consecutivo:
8.56 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.18
Attività di trading:
34.60%
Massimo carico di deposito:
60.85%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
-0.58
Long Trade:
4 (15.38%)
Short Trade:
22 (84.62%)
Fattore di profitto:
0.60
Profitto previsto:
-0.83 USD
Profitto medio:
4.68 USD
Perdita media:
-2.86 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-21.54 USD)
Massima perdita consecutiva:
-25.79 USD (6)
Crescita mensile:
-8.32%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
37.25 USD
Massimale:
37.25 USD (20.50%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.57% (37.25 USD)
Per equità:
1.96% (3.10 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDUSD 7
USDJPY 5
EURJPY 4
EURUSD 3
USDCHF 3
GBPJPY 2
NZDUSD 2
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDUSD -1
USDJPY -13
EURJPY -10
EURUSD 10
USDCHF -10
GBPJPY -3
NZDUSD 6
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDUSD 137
USDJPY -1.1K
EURJPY -1.1K
EURUSD 497
USDCHF -396
GBPJPY -257
NZDUSD 300
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +8.44 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +8.56 USD
Massima perdita consecutiva: -21.54 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Forex.com-Live 536" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Forex.com-Live 536
0.00 × 14
Exness-MT5Real38
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
1.67 × 6
I am a seasoned trading veteran with a disciplined, systematic approach, targeting steady monthly returns of 7-10% while prioritizing risk management to avoid significant drawdowns. My strategy relies on four precise entry conditions, one clear profit target, and a single defined risk level for every trade. I maintain consistency and professionalism, adhering strictly to my proven methodology. Account performance tracking began in May 2025, with prior months showing March 2025 at 7% and April 2025 at 3% returns.  
Non ci sono recensioni
2026.01.14 01:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.14 01:36
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
