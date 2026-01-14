SinaisSeções
Terry Belin

LeonidasfxMt5

Terry Belin
0 comentários
5 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 49 USD por mês
crescimento desde 2025 -12%
Forex.com-Live 536
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
26
Negociações com lucro:
7 (26.92%)
Negociações com perda:
19 (73.08%)
Melhor negociação:
8.44 USD
Pior negociação:
-7.75 USD
Lucro bruto:
32.77 USD (1 412 pips)
Perda bruta:
-54.25 USD (3 246 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
2 (8.56 USD)
Máximo lucro consecutivo:
8.56 USD (2)
Índice de Sharpe:
-0.18
Atividade de negociação:
36.46%
Depósito máximo carregado:
61.38%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
12 horas
Fator de recuperação:
-0.58
Negociações longas:
4 (15.38%)
Negociações curtas:
22 (84.62%)
Fator de lucro:
0.60
Valor esperado:
-0.83 USD
Lucro médio:
4.68 USD
Perda média:
-2.86 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-21.54 USD)
Máxima perda consecutiva:
-25.79 USD (6)
Crescimento mensal:
-8.32%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
37.25 USD
Máximo:
37.25 USD (20.50%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
20.57% (37.25 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.79% (4.42 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDUSD 7
USDJPY 5
EURJPY 4
EURUSD 3
USDCHF 3
GBPJPY 2
NZDUSD 2
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDUSD -1
USDJPY -13
EURJPY -10
EURUSD 10
USDCHF -10
GBPJPY -3
NZDUSD 6
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDUSD 137
USDJPY -1.1K
EURJPY -1.1K
EURUSD 497
USDCHF -396
GBPJPY -257
NZDUSD 300
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +8.44 USD
Pior negociação: -8 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +8.56 USD
Máxima perda consecutiva: -21.54 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Forex.com-Live 536" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Forex.com-Live 536
0.00 × 14
Exness-MT5Real38
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
1.67 × 6
I am a seasoned trading veteran with a disciplined, systematic approach, targeting steady monthly returns of 7-10% while prioritizing risk management to avoid significant drawdowns. My strategy relies on four precise entry conditions, one clear profit target, and a single defined risk level for every trade. I maintain consistency and professionalism, adhering strictly to my proven methodology. Account performance tracking began in May 2025, with prior months showing March 2025 at 7% and April 2025 at 3% returns.  
Sem comentários
2026.01.14 01:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.14 01:36
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
LeonidasfxMt5
49 USD por mês
-12%
0
0
USD
158
USD
5
0%
26
26%
36%
0.60
-0.83
USD
21%
1:100
Copiar

